La FEB voit dans la “boussole de compétitivité” de l’UE un “signal fort”

La feuille de route, ou “boussole”, dévoilée mercredi par la Commission européenne afin de renforcer à terme la compétitivité de l’Union européenne, est un “signal fort”, a réagi jeudi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

L’organisation patronale belge affirme plaider “depuis des années” en faveur d’un pacte de compétitivité, en complément du Pacte vert (Green deal) européen adopté en 2019, estimant que “l’un ne peut en effet réussir sans l’autre”.

“Ce signal doit être rapidement suivi de mesures concrètes qui aideront réellement les entreprises à aller de l’avant. Il est essentiel de réduire les règles et les charges administratives pour faciliter l’entrepreneuriat”, préconise la FEB, pour qui l’UE doit par ailleurs s’atteler à réduire les coûts énergétiques, à accélérer les procédures d’autorisation et à faciliter la commercialisation des innovations. Autant d’éléments qui sont en effet repris dans la “boussole”, et devront être traduits dans des initiatives législatives dans les prochaines années.

La FEB juge également que dans le contexte géopolitique actuel, “une stratégie forte de diversification des échanges et des investissements est indispensable” et que “les graves pénuries de compétences et de main-d’œuvre” requièrent “des solutions urgentes”.