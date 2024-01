Permis d’environnement de l’aéroport Bruxelles-National: Bruxelles et Wallonie très critiques

La demande de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National, mise à l’enquête publique par la Région flamande, est lacunaire sur le plan de l’évaluation des nuisances du trafic aérien, a jugé le gouvernement bruxellois. La Wallonie défavorable également.

Pour l’exécutif de la Région-capitale, le prochain permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National devra mieux protéger le bien-être des riverains, a indiqué le ministre bruxellois de l’Environnement, dans un communiqué diffusé à l’issue de la réunion.

Le gouvernement bruxellois a approuvé l’avis de la Région-capitale sur la demande de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National.

« La demande de renouvellement du permis et l’étude d’incidence qui l’accompagne sont totalement insuffisantes, notamment concernant l’évaluation de l’impact environnemental de l’aéroport. Rien n’est étudié pour réduire les nuisances du trafic aérien, alors qu’il est grand temps de protéger la santé et le bien-être des riverains », a commenté Alain Maron au nom du gouvernement.

La Région flamande a d’importants leviers en main

Selon celui-ci, la Région flamande a d’importants leviers en main, via l’octroi du nouveau permis d’environnement de l’aéroport, pour réduire les nuisances sonores générées par l’activité de l’aéroport et subies depuis trop longtemps par les riverains.

Alain Maron

« Nous constatons que l’étude d’incidence fournie à l’appui de la demande de permis n’est pas assez approfondie pour que la Région flamande prenne une décision fondée sur le renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National. Les demandes du gouvernement bruxellois, qui visent à protéger la santé et le bien-être des riverains, communiquées précédemment, n’ont pas été prises en compte », a ajouté le ministre bruxellois.

Le ministre Maron n’exclut pas une démarche judiciaire si le permis d’environnement ne va pas plus loin, en offrant plus de garanties concernant la protection de la santé et du bien-être des riverains, a-t-il encore fait savoir.

Wallonie: avis défavorable

Le gouvernement wallon a également rendu un avis défavorable sur le renouvellement du permis d’environnement de l’Aéroport de Bruxelles-National, situé en Région flamande, « tel qu’il est étudié et présenté », a-t-il annoncé jeudi.

L’exécutif régional estime en effet que les délais de consultation prévus par la Flandre – 50 jours – sont trop courts et regrette le manque de collaboration concernant l’envoi et la traduction des documents. Il déplore également que le territoire wallon n’a pas été pris en compte dans l’étude d’incidence environnementale qui ne comprend aucune donnée sur les nuisances sonores du trafic aérien subies par les citoyens wallons (nombre de vols survolant la Wallonie, pics de bruits, etc.).

Le gouvernement demande dès lors que cette étude d’incidence soit revue et complétée « de manière à prendre en compte le survol du territoire wallon afin de réduire les impacts négatifs sur les citoyens, notamment en termes de bruit ».