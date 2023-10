La croissance de l’économie devrait rester peu soutenue jusqu’en 2024, selon l’Ires

La croissance de l’économique belge devrait se limiter à 0,9% en 2023 et 1,0% en 2024, contre 3,2% en 2022, prévoit jeudi l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) de l’UCLouvain dans ses dernières perspectives économiques. L’inflation générale des prix à la consommation devrait, elle, s’élever en moyenne à 4,2% en 2023 et 4,1% l’année prochaine.

La croissance de l’économie belge s’est révélée solide au premier trimestre avant de s’affaiblir au deuxième, avec une hausse du PIB de seulement 0,2% entre mars et juin, souligne l’Ires. La croissance devrait alors « rester peu » soutenue durant la seconde moitié de 2023 et encore partiellement en 2024, en raison notamment d’une conjoncture économique « déprimée » dans la zone euro, de la baisse de confiance des entreprises belges et d’une inflation toujours élevée.

La progression du marché du travail devrait aussi ralentir durant les prochains trimestres, ajoute l’institut. Selon ses perspectives, après la création de 30.000 postes au premier semestre, l’emploi augmenterait d’environ 40.000 unités en 2023 et de 56.000 en 2024. Le nombre de demandeurs d’emploi devrait par contre augmenter de 21.000 unités en 2023 mais diminuer de 6.000 en 2024.