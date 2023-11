La Commission européenne approuve le plan de relance révisé de la Belgique

La Commission européenne a approuvé le plan pour la reprise et la résilience modifié de la Belgique, a indiqué l’institution jeudi. Le plan est désormais doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros sous forme de subventions et de 264 millions d’euros sous forme de prêts.

Le plan initial avait été validé en 2021 à hauteur de 5,9 milliards d’euros de subventions européennes, mais ces dernières ont été revues à 4,5 milliards l’an dernier en raison de la forte reprise post-covid de l’économie du pays. La Belgique a ensuite révisé le plan afin de le conformer aux effets de l’inflation et des perturbations des chaînes d’approvisionnement des deux dernières années, mais aussi d’y inclure des subventions énergétiques du plan REPowerEU, qui vise à affranchir l’Europe des énergies fossiles russes.

La Belgique prévoit de mettre l’accent sur l’efficacité énergétique des bâtiments, l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, l’hydrogène renouvelable et non fossile ou encore la décarbonation du transport routier. En plus des 4,5 milliards d’euros du plan initial de relance, la Belgique se voit promettre 282 millions d’euros de subsides au titre du plan REPowerEU. La Commission donne également son feu vert au transfert de 229 millions d’euros provenant de la part belge dans la réserve d’ajustement au Brexit. Le royaume bénéficiera aussi d’un prêt de 264 millions d’euros. Au total, le plan de relance représente donc 5,3 millions d’euros. Ce plan permettra à la Belgique de mettre en œuvre 40 réformes et 119 projets d’investissement. Plus de la moitié des fonds (51%) seront consacrées à des mesures qui soutiennent les objectifs climatiques, se réjouit la Commission européenne.

Pompe à chaleur

À titre d’exemple, le plan belge prévoit l’installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires dans les logements sociaux de Wallonie; des incitants financiers pour les investissements dans la transition énergétique des industries; ou encore un investissement dans l’infrastructure de recharge des bus en Région bruxelloise. « Ce nouveau chapitre concrétise un peu plus les ambitions de la Belgique en matière de transition vers une économie zéro-carbone », s’est réjoui le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS), qui a coordonné la nouvelle version du plan. « L’approbation de ce nouveau plan de relance par la Commission européenne est un signal fort de confiance en notre capacité à élaborer et exécuter des projets solides. »

Dermine a ajouté que le Conseil Ecofin du 8 décembre prochain devrait approuver l’évaluation de la Commission, après quoi la Belgique recevrait 102 millions d’euros en préfinancement des fonds REPowerEU. La Commission autorisera les autres versements en fonction de la réalisation des jalons et des cibles décrits par le plan de relance.