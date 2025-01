La BCE abaisse à nouveau son principal taux directeur

La Banque centrale européenne (BCE) a encore réduit jeudi le taux d’intérêt dans la zone euro pour soutenir la faiblesse de l’économie.

La Banque centrale européenne (BCE) a encore réduit jeudi le taux d’intérêt dans la zone euro. Son principal taux directeur, celui de dépôt, qui sert de référence pour les conditions de crédit dans l’économie, a en effet baissé d’un quart de point de pourcentage, pour passer de 3% à 2,75%.

Emprunter à moindre coût

Cette baisse, la cinquième depuis le mois de juin, était largement attendue par les marchés financiers. Des taux d’intérêt plus bas permettent aux banques d’emprunter de l’argent à moindre coût auprès de la BCE. Elles peuvent donc réduire le taux d’intérêt sur l’argent qu’elles prêtent aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements, ce qui peut entraîner une augmentation des dépenses et des investissements.

L’épargne rapporte moins

Les taux hypothécaires peuvent également baisser. En revanche, l’épargne rapporte moins. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que la croissance économique de la zone euro avait été nulle au dernier trimestre de 2024, en partie à cause de la contraction en France et en Allemagne, les principales économies européennes. Cette semaine, le gouvernement allemand a également revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année tandis qu’en 2024, l’économie allemande s’est contractée pour la deuxième année consécutive. La prochaine réunion de la BCE sur les taux d’intérêt est prévue pour le mois de mars.