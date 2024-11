Quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle américaine, un nombre record d’Américains fortunés envisagent de quitter les États-Unis, craignant des troubles politiques et sociaux.

De nombreux Américains envisagent de quitter leur pays en fonction des résultats des élections américaines, rapporte le site CNBC. Les avocats spécialisés en immigration, comme ceux du cabinet Henley & Partners, notent une demande croissante de résidences à l’étranger ou de seconds passeports. Cette tendance est habituellement plus prégnante autour des élections, mais elle se traduit cette année par des actions concrètes de la part des clients de ces cabinets. Les Américains représentent désormais 20 % de leur clientèle, un chiffre sans précédent, tandis qu’un autre cabinet expert en immigration, Lesperance and Associates, a également vu tripler ce type de demandes depuis l’année dernière, rapporte CNBC.

Les jeunes millionnaires en tête de la vague de départs

Selon un sondage d’Arton Capital, une société de conseil spécialisée dans les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement, plus de 50 % des millionnaires américains envisagent un départ après l’élection. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes millionnaires (64 % pour les 18-29 ans). La motivation pour ces départs n’est pas uniquement politique. Depuis le Covid-19, les riches Américains montrent de l’intérêt pour des destinations offrant une meilleure qualité de vie ou des avantages fiscaux. En plus des motivations économiques, certains cherchent à obtenir un passeport non américain pour voyager plus librement dans des régions hostiles aux États-Unis, relaie CNBC.

Un exil politique et social

Les préoccupations politiques et sociales amplifient aujourd’hui cette tendance. La politique et la peur de la violence pèsent lourdement sur les décisions de ces résidents à quitter le pays de l’Oncle Sam. Certains ne souhaitent pas vivre dans une “Amérique MAGA” (ndlr: Make America Great Again) si Trump gagne, tandis que d’autres s’inquiètent du projet de Kamala Harris de taxer les gains en capital non réalisés des personnes ayant une fortune de plus de 100 millions de dollars. Leurs inquiétudes ne se limitent pas à la politique et à la fiscalité : ces personnes évoquent aussi les fusillades de masse, l’antisémitisme, l’islamophobie et la dette publique croissante.

“Visas dorés” européens

Pour obtenir ces résidences ou citoyennetés alternatives, les Américains fortunés se tournent majoritairement vers l’Europe. Les destinations préférées incluent le Portugal, Malte, la Grèce, l’Espagne et l’Italie, où des “visas dorés” permettent aux étrangers d’obtenir des droits de résidence en échange d’un investissement. L’Europe attire historiquement les Américains où ils ont de lointains ancêtres en Irlande notamment. Malgré les coûts, beaucoup sont prêts à investir plusieurs centaines de milliers de dollars dans un bien immobilier ou un fonds pour obtenir ces avantages de citoyenneté.

Des conditions d’accès plus strictes

Toutefois, face à l’afflux d’étrangers, certains pays européens resserrent leurs critères d’admission. Le Portugal, par exemple, a relevé les seuils d’investissement et exclu les résidences du programme de ces « visas dorés » suite à une augmentation des prix de + 15% de l’immobilier dans l’Algarve. L’Italie a doublé cette année l’impôt forfaitaire sur les revenus étrangers pour les résidents fiscaux étrangers le portant à 200 000 euros. Une mesure prise en réponse à la hausse des prix de l’immobilier dans des villes comme Milan, conséquence de l’arrivée de nouveaux résidents fortunés.

Malte et les Caraïbes, les plus prisés

Pour les Américains recherchant un second passeport sans forcément s’installer en Europe, Malte et les Caraïbes sont les options les plus prisées. Pour l’instant, Malte reste la destination privilégiée des Américains fortunés pour obtenir un second passeport. Bien que coûteux – entre 1 million et 1,2 million de dollars –, le programme d’investissement pour la citoyenneté de Malte offre une citoyenneté et un accès sans restriction au pays et, par extension, à l’Union européenne. L’UE a contesté le programme maltais en justice, mais la plupart des avocats en immigration s’attendent à ce que Malte l’emporte. Dans les Caraïbes, l’achat d’un bien immobilier agréé de plus de 300 000 dollars à Antigua-et-Barbuda ouvre la voie à la citoyenneté, ce qui offre ainsi des libertés de voyage étendues dans des pays comme Hong Kong, la Russie, le Royaume-Uni et l’Europe, explique encore CNBC.

Des délais rallongés

Les délais pour obtenir ces visas ou citoyennetés peuvent cependant être longs en raison de la forte demande et des nombreux contrôles nécessaires. Les délais pourraient encore s’allonger en fonction des résultats de l’élection américaine, précise le média américain.