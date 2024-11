Le Parlement européen a entamé mercredi matin l’audition de la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, pour évaluer si elle peut endosser, dans la Commission Von der Leyen II, les portefeuilles de la gestion des crises, de l’aide humanitaire et de l’égalité.

“Rien ne me prédestinait à me retrouver devant vous”, a affirmé la commissaire-désignée à l’entame de son audition. La libérale n’a pas manqué de rappeler le parcours de son père, immigré algérien dans les mines du Borinage, puis son propre parcours d’universitaire, de grande reporter et de présentatrice de JT, avant de devenir ministre. “C’est une histoire européenne, c’est ça l’Europe: égalité, solidarité et opportunité”, a souligné Hadja Lahbib.

Egalité des genres

Dans sa présentation, la candidate a mis en priorité le portefeuille de l’égalité, s’engageant notamment à mettre pleinement en œuvre la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Feuille de route pour les droits humains, nouvelle stratégie de l’égalité de genres post-2025, révision de la stratégie pour l’égalité des personnes LGBTIQ, nouvelle stratégie anti-racisme, nouvelles mesures en faveur des personnes avec handicap, cadre stratégique envers les communautés Rom, protection contre le cyber-harcèlement: Hadaj Lahbib s’est engagée sur tous ces points, sans toutefois entrer dans le détail des mesures prévues.

“On ne peut plus se contenter de réagir aux crises”

Quant aux crises et à leur gestion, la candidate a confirmé la nécessité de mieux préparer l’Union. “On ne peut plus se contenter de réagir aux crises, il faut mieux anticiper, prévenir grâce à une stratégie de soutien aux États membres, que je présenterai au début de mon mandat”. Hadja Lahbib a aussi insisté sur la nécessité d’impliquer l’ensemble de la société et des citoyens pour construire une “culture” partagée de la préparation aux crises, un point sur lequel avait déjà insisté Ursula von der Leyen.

La candidate s’est attardée sur la situation en Espagne, frappée par des inondations meurtrières. “C’est une terrible preuve que nous devons mieux nous préparer. Je renforcerai donc notre résilience climatique et contribuerai à notre plan d’adaptation climatique”. La préparation aux crises sanitaires, aux menaces chimiques, biologiques ou nucléaires, ont aussi été évoquées.

Quant à l’aide humanitaire, la cheffe de la diplomatie belge a souligné l’importance d’impliquer davantage de donateurs à travers le monde et d’encourager les États membres à atteindre l’objectif de 0,7% du produit national brut. Sans citer directement l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, soutenue par l’UE mais ciblée par Israël, elle a répété le soutien à l’ONU et rappelé les principes de ne pas cibler les populations civiles, les écoles et les hôpitaux. Applaudie au terme de son introduction, la candidate poursuivait avec les questions des eurodéputés, auxquelles elle répondait cette fois en français.