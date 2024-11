Formation fédérale: la mission de Bart De Wever est prolongée

Le Roi a prolongé lundi la mission du formateur Bart De Wever, a annoncé le Palais royal dans un communiqué. Un nouveau rapport est attendu le 10 décembre.

Le président de la N-VA est arrivé au Palais de Bruxelles à 12h30. Il a fait part au Roi des “derniers développements” de sa mission en vue de former un gouvernement fédéral. “Le Roi a pris note de la reprise positive des négociations. Il a demandé au formateur de poursuivre ses travaux et d’aboutir dans les meilleurs délais. M. De Wever fera un nouveau rapport le 10 décembre prochain”, dit le communiqué du Palais royal.

Le 12 novembre, lors du précédent rapport au Roi, la situation était critique. La coalition Arizona risquait à nouveau de s’ensabler après le rejet par Vooruit d’une note socio-économique jugée trop à droite. Le formateur avait deux semaines pour tenter de sortir de l’impasse. Entretemps, des “ouvertures” ont été faites aux socialistes flamands, en particulier sur la possibilité de taxer les plus grands patrimoines, le maintien de l’indexation des salaires et une répartition plus équilibrée des efforts de redressement des finances publiques. Trois jours plus tard, Vooruit revenait à la table des discussions.

Rythme soutenu

La N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V ont repris les travaux à un rythme plus soutenu. Jusqu’à présent, les négociations se déroulent dans une ambiance sereine et constructive, assurait-on à bonnes sources. Les arbitrages les plus sensibles n’ont toutefois pas encore commencé. La journée de mardi devrait être consacrée à la migration, l’un des points qui suscitent le plus de crispation en dehors des dossiers socio-économiques et budgétaires. Mercredi, ce sera au tour du socio-économique et, jeudi, de la Défense.

Dans son communiqué, le Palais insiste sur l’importance d'”aboutir dans les meilleurs délais”. Les cinq partis souhaitent former un gouvernement d’ici la fin de l’année. Les chances de faire voter un budget encore dans ce délai sont en revanche ténues. Mardi, la Commission européenne remet son évaluation des plans budgétaires à moyen terme. Faute de gouvernement, la Belgique n’a pas encore remis son devoir à l’Europe mais le formateur avait sollicité un délai courant jusqu’à la fin de l’année.