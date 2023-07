Une bonne odeur contre les dépôts clandestins

A Genk, trois nichoirs diffusent une odeur fraîche de citron « pour dissuader les malpropres. “

C’est la dernière trouvaille de Mooimakers, une association qui mène en Flandre une lutte sans merci contre les déchets et les dépôts sauvages. Appliquant à l’environnement les principes du marketing olfactif, des bénévoles ont placé à Genk, dans le Limbourg, trois nichoirs qui diffusent une odeur fraîche de citron pour dissuader les malpropres. “Notre cerveau associe odeur fraîche et propreté, et l’odorat est un langage universel que tout le monde comprend”, se réjouit Erhan Yilmaz, échevin de Travaux publics de la localité.

Mais cela ne suffit pas: partant du constat que les gens sont plus enclins à jeter des déchets là où il fait sombre et là où ils pensent que personne ne les regarde, les autorités ont déjà installé des lampes équipées de détecteurs de mouvement sur un des parkings gratuits de la ville et prochainement, des photos représentant des yeux seront apposées en divers endroits de la ville afin de générer un sentiment de contrôle social.

D’après la VRT