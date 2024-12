Pas de Tripadvisor des établissements scolaires en Flandre

Mobilisatrice, la formule a suscité de vifs débats au parlement flamand. Mais cela en valait-il la peine, dans la mesure où des comparaisons entre établissements scolaires sont déjà possibles ?

Enregistrer une baisse constante du niveau moyen des élèves dans une société qui fait chaque jour appel à davantage de connaissances est assez inquiétant, surtout lorsque ces reculs sont plus marqués que la moyenne internationale. Au niveau des compétences en lecture, les élèves de Flandre avaient, par exemple, reculé de 30 points entre 2000 et 2018 dans les enquêtes PISA, menées tous les trois ans par l’OCDE afin d’évaluer les savoirs et compétences des jeunes de 16 ans. Une année y valant 20 points, cela signifiait que pour retrouver en ce domaine le niveau de leurs devanciers, les petits Flamands de 2018 devaient étudier au moins une année de plus !

D’où la volonté du gouvernement flamand d’inverser cette tendance. Mais comment suivre l’évolution de la qualité de l’enseignement dispensé sans outil adéquat ? Ainsi sont nés les vlaamse toetsen, en réalité une série de tests imposés aux élèves, quel que soit le réseau fréquenté, à quatre moments clés de leur parcours : les quatrième et sixième années de primaire, ainsi que les deuxième et sixième années de secondaire. Ils s’agit de tests, pas d’examens. L’informatique aidant, ces épreuves, limitées au néerlandais et aux mathématiques, ne sont pas identiques pour tous. Ce sont en effet les réponses apportées par les élèves qui déterminent les questions à venir. Du “sur mesure”, en quelque sorte, qui analyse les réponses, ce qui se traduit par l’attribution d’un niveau (A,B,C,D ou E) et non d’un score étagé, par exemple, de 1 à 10 par addition du nombre de bonnes réponses données.

En Flandre, chaque établissement primaire ou secondaire fait l’objet de rapports d’inspection périodiques, accessibles sur le net.

Évaluer les progrès de l’enfant et de son école

Pareils tests sont loin de faire l’unanimité, l’objection la plus répandue étant le risque de voir les enseignants se focaliser sur ces derniers et le teaching to the test l’emporter au détriment de la culture générale. Mais elle a été balayée. Une première série de tests a été lancée cette année, peu avant les vacances, touchant quelque 150.000 enfants, répartis à parts plus ou moins égales entre la quatrième année du primaire et la deuxième du secondaire. Les évaluations de fin de cycle interviendront au cours de l’année académique 2025-2026 pour le primaire et de la suivante pour le secondaire. Leurs résultats permettront non seulement d’évaluer les progrès accomplis par chaque enfant, mais également ceux enregistrés par l’établissement que fréquente l’enfant.

Des comparaisons entre écoles seront évidemment possibles avec, dans leur sillage, la crainte d’un “classement Tripadvisor” qui vient de provoquer, au parlement flamand, une passe d’armes assez surréaliste, dans la mesure où chaque parent peut déjà, s’il le souhaite, établir son propre classement. En Flandre, chaque établissement primaire ou secondaire fait, en effet l’objet de rapports d’inspection périodiques, accessibles en toute liberté sur le net. Dès septembre prochain, ces derniers mettront fort logiquement l’accent sur les enseignements tirés des vlaamse toetsen, mais fondamentalement, pas grand-chose n’aura changé…

Guillaume Capron