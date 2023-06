Oui à la pub dans votre boîte aux lettres

En Flandre, les particuliers lassés de voir leur boîte aux lettres inondée de publicités non désirées peuvent y apposer deux sortes de stickers.

Le premier sticker, « non-non », les préserve en principe de tout imprimé publicitaire et de toute presse gratuite. Le second, « non-oui », bannit les imprimés publicitaires mais tolère la presse gratuite.

Le nouveau Materialeplan 2023-2030 adopté par le gouvernement flamand inverse la mécanique: seuls recevront encore des imprimés publicitaires ceux qui en auront expressivement manifesté le désir à l’aide d’un sticker placé sur leur boîte aux lettres. Pour ne plus recevoir de presse gratuite en revanche, il faudra toujours marquer son opposition.

Lire aussi | Vers la fin des folders?

Cette mesure s’inscrit dans un plan plus vaste qui prévoit notamment la possibilité d’interdire la destruction de produits réutilisables dans trois secteurs: les vêtements et chaussures, les médicaments et produits de soins et d’hygiène ainsi que les appareils domestiques ou électroniques.