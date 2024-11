Les syndicats satisfaits de l’augmentation du prix des titres-services

Les trois syndicats flamands, le socialiste ABVV, le libéral ACLVB et le chrétien ACV, sont satisfaits de la décision du gouvernement régional d’augmenter d’un euro le prix des titres-services dans le nord du pays. Les représentants des travailleuses appellent les employeurs à négocier au plus vite un accord sectoriel, afin que l’augmentation de salaire des aides-ménagères puisse entrer en vigueur dès janvier.

Le coût des titres-services en Flandre passera le 1er janvier prochain de 9 à 10 euros. Les utilisateurs qui échangeront des titres de 2024 en 2025 devront également payer ce supplément. Le prix d’acquisition des titres-services suivra aussi à l’avenir les indexations.



Cet euro supplémentaire devrait “intégralement” aller aux travailleuses et travailleurs flamands qui prestent ces services, estime la ministre régionale de l’Emploi, Zuhal Demir (N-VA). Celle-ci s’est engagée à jouer les médiatrices entre patronat et syndicats pour qu’un accord “soit conclu le plus rapidement possible et que les aide-ménagères gagnent enfin ce qu’elles méritent”.



Les travailleuses de ce secteur reçoivent en effet un des salaires mensuels bruts moyens les plus bas du marché, rappellent les syndicats.



La fédération sectorielle Federgon se dit prête à négocier rapidement et de manière constructive, ainsi qu’à appliquer cette hausse d’un euro rétroactivement si nécessaire.

Les titres-services sont très populaires en Flandre. Quelque 750.000 Flamands les utilisent, offrant du travail à quelque 127.000 personnes la plupart du temps infrascolarisées. Le mécanisme permet aussi de lutter contre le travail au noir.



Outre l’augmentation de prix du titre, sa déductibilité fiscale (1,8 euro par chèque) va également disparaître.