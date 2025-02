Les mesures de l’Arizona plomberont aussi le budget flamand

Selon des calculs du département flamand “Budget et Finances” et du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), les réformes prévues au niveau fédéral auront un impact positif sur les finances flamandes en 2025, 2026 et 2027, mais cela s’inversera en 2028 et surtout en 2029 (-611 millions d’euros), quand les mesures les plus importantes atteindront leur vitesse de croisière. L’objectif d’avoir un budget à l’équilibre à partir de 2027 sera ainsi plus compliqué dans les années suivantes, reconnait le ministre flamand du Budget Ben Weyts.

Le gouvernement flamand avait déjà prévu un “buffer” de 250 millions en 2029, précisément pour compenser l’impact des réformes fédérales. Selon les chiffres les plus récents, c’est cependant insuffisant. Le ministre Ben Weyts le confirme, concluant qu’il faudra faire “des efforts supplémentaires”.

Si la Flandre conserve plus longtemps son “jobbonus”, parce qu’elle l’estime nécessaire pour soutenir les plus bas salaires, le trou pourrait même être plus important. Le gouvernement de Matthias Diependaele prévoit de maintenir cette prime jusqu’à ce que le glissement fiscal du fédéral permette réellement d’augmenter le salaire poche de ces mêmes travailleurs, ce qui rendrait la prime redondante. Impossible cependant de chiffrer actuellement l’impact précis de ces mesures, qui doivent encore être concrétisées et précisées.