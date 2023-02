Les agriculteurs dans la rue contre les plans azote

En Flandre comme aux Pays-Bas, les plans azote jettent les tracteurs dans la rue. Les agriculteurs n’acceptent pas de voir leur activité réduite ou restructurée. Une grande manifestation est prévue à Bruxelles le vendredi 3 mars.

La crise qui touche le monde agricole néerlandais va-t-elle toucher la Belgique ? Elle a atteint chez nos voisins un sommet, au point que la ministre de l’Environnement, Christianne van der Wal, estime qu’il faut désormais choisir entre réduire les émissions d’azote ou construire de nouveaux logements.

Choisir entre l’agriculture et de nouveaux logements

« Il faudra d’abord réduire les émissions d’azote avant d’envisager de nouveaux développements comme de nouveaux logements et des investissements dans les énergies renouvelables » a-t-elle expliqué au Financial Times. « C’est notre confinement économique. »

La grogne qui s’est emparée des agriculteurs néerlandais depuis plus de 6 mois s’étend en Belgique, en Flandre. Le 3 mars prochain, les rues de Bruxelles seront parcourues par les tracteurs de manifestants flamands, opposés au plan azote du gouvernement flamand. Une réunion de crise du gouvernement flamand pourrait se tenir ce mardi 28 février en fin de journée. Les tensions sont vives au sein de l’exécutif présidé par Jan Jambon, d’autant que le partenaire CD&V de la coalition est très sensible aux arguments du Boerenbond.

Autoroutes bloquées

Aux Pays-Bas, la crise est encore plus forte. L’été dernier les routes et autoroutes étaient régulièrement barrées par des tracteurs et des tas de fumiers. La cause ? Un plan pour réduire les émissions d’azote, qui implique la réduction de certaines activités agricoles ou leur déménagement, en particulier dans l’élevage.

En Flandre comme aux Pays-Bas, ces plans incluent, moyennant des aides publiques, la fermeture d’exploitations situées près de cours d’eau et de zones naturelles, dont le niveau d’émission est trop élevé. Le plan néerlandais prévoit plus de 24 milliards d’euros d’interventions.

La Flandre menacée par la Commission européenne

La Flandre est poussée par la Commission européenne à agir, sans quoi elle ne recevra pas les premières aides directes prévues par la Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027. Aux Pays-Bas, le Conseil d’Etat a, en 2019, a remis en cause le dispositif d’attribution des permis d’environnement indispensables pour toute nouvelle exploitation. Ils ne sont possibles que s’il y a une réduction concomitante des émissions. Ainsi la construction de nouvelles maisons n’a été possible qu’en réduisant la limitation de la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes.

Les Pays-Bas paient ainsi le prix d’une des agricultures les plus intensives dans le monde. Elle est à l’origine de 46% des émissions azotées. « Nous sommes le premier pays à atteindre la limite de ce que la nature peut tolérer » a dit la ministre néerlandaise au Financial Times. « Nous devons trouver un nouvel équilibre avec la nature. Trop longtemps nous avons eu un développement supérieur à ce que la nature pouvait accepter. » Elle conteste que l’agriculture soit la seule à devoir changer, l’industrie et les transports doivent aussi respecter des mesures de restriction. Mais le poids de l’agriculture est tel, aux Pays-Bas, que l’effort demandé est conséquent.

Un parti politique des agriculteurs

Le gouvernement néerlandais vise une réduction des émissions de 50% des émissions d’ici 2030, dont – 38% pour l’industrie et le secteur de l’énergie (vs 2019). Pour l’agriculture, le recul envisagé est de -41%.

En Belgique, l’opposition est menée par le Boerenbond et divers mouvements comme l’ABS, Groene Kring, Jong ABS et Ferm for Agro Women. Aux Pays-Bas, un parti politique est même né du conflit, le BBB (BoerBurgerBeweging), qui espère décrocher des sièges lors des élections provinciales du 15 mars prochain. Il mise sur le ressentiment des citoyens contre les décisions de La Haye, la capitale politique, notamment sur les mesures de réduction des émissions.