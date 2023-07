Le port d’Anvers sous surveillance artificielle

Après avoir installé en primeur mondiale un système de surveillance par drones, le port d’Anvers y ajoute un ensemble de radars et de caméras auquel aucun mouvement n’échappe.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle arme contre les trafics de drogue mais d’un outil de gestion, précise d’emblée l’échevine Annick De Ridder qui a le port d’Anvers dans ses attributions. “Bien sûr, si nous constatons quelque chose d’anormal, nous ne manquerons pas de prévenir les autorités compétentes mais tel n’est pas le but premier. Aucun port au monde, ne peut suivre son activité en temps réel comme nous le faisons”, se félicite-t-elle.

Tout a commencé il y a trois mois avec la mise en service de six drones. Entièrement autonomes, ces derniers survolent 18 fois par jour et selon un itinéraire prédéterminé les 120 kilomètres carrés d’installations portuaires pour inspecter les infrastructures, gérer les postes d’arrimage, détecter les taches d’huile, localiser les débris flottants, etc. Il s’agissait alors de la première implémentation mondiale de vols BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) à cette échelle dans un environnement industriel complexe.

Cette surveillance aérienne, qui a demandé quatre années de préparatifs, se double aujourd’hui d’une autre, terrestre, alimentée par 22 radars et 460 caméras capables d’identifier chaque navire qui passe. Intégralement numérisés, les deux systèmes alimentent ensemble le Digital Twin du port, c’est-à-dire la copie numérique de l’ensemble de la zone portuaire qui donne à chaque seconde une image en temps réel de ce qui se passe dans le port.

Lire aussi | Un jumeau numérique pour la ville de Liège

Tous les mouvements (près de 300.000 par an) étant désormais sous contrôle, l’intelligence artificielle peut dès lors optimaliser l’occupation des quais. “Et même prévoir les routes qu’emprunteront les navires, ce qui nous permettra de mieux préparer l’avenir”, se réjouit Erwin Verstraelen, chief digital et innovation officer.

D’après « Gazet van Antwerpen »