Flandre: des pouvoirs publics sans fonctionnaires

C’est une page qui se tourne: dès 2024, les pouvoirs publics flamands n’engageront plus de fonctionnaires.

La mesure vise à gommer les actuelles différences entre agents contractuels et statutaires. Et elles sont énormes: les premiers peuvent être licenciés beaucoup plus facilement que les seconds, leur salaire augmente moins vite, ils se retrouvent avec une pension inférieure au terme de leur carrière, et en cas de maladie de longue durée, leur salaire tombe à 60% alors qu’un agent définitivement nommé continue à percevoir son traitement plein jusqu’à la pension. Les contractuels actuellement en service, qui représentent environ 30% de l’effectif, voient ainsi tout espoir de nomination définitive leur échapper.

Cette mesure dont les modalités pratiques doivent encore être discutées avec les syndicats fait partie de l’accord social 2022-2023 approuvé cette semaine par le gouvernement flamand mais ne concerne pas l’enseignement.

Source: De Morgen