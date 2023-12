Fin partielle de la grève dans les écluses

Dans la nuit de mardi à mercredi, la fumée blanche est enfin apparue, du moins en ce qui concerne l’ACV. Le gouvernement flamand appelle donc les autres syndicats à se joindre à l’accord. Mais ils ont dit non.

La nuit dernière, après une ultime et longue discussion, le syndicat chrétien flamand ACV a finalement donné son feu vert à la réforme du statut de la fonction publique. Les syndicats ACOD et le VSOA ne l’ont pas suivi. Le dossier est, pourtant, sur la table des négociations depuis quatre ans. Grâce au soutien de l’ACV, le gouvernement peut, néanmoins, lancer la procédure.

L’ACOD et le VSOA poursuivront leurs actions

Bien qu’un accord ait été conclu entre l’ACV et la ministre flamande des Affaires intérieures Gwendolyn Rutten sur le statut pour le personnel de la fonction publique, les syndicats ACOD et VSOA n’ont pas l’intention de suspendre leurs actions aux écluses, affirme mercredi Chris Moortgat du syndicat socialiste ACOD. Selon Chris Moortgat, l’ACOD n’accepte pas la mesure concernant la suppression progressive des nominations statutaires mais le syndicat socialiste reconnaît toutefois des améliorations pour le personnel contractuel. L’ACOD et le VSOA entendent poursuivre leurs actions pour le moment, a ponctué le représentant du personnel. Ce qui signifie que le trafic maritime pourrait encore être perturbé.

Nouveau statut

Le mouvement de grève a débuté lundi, en raison du mécontentement suscité par les négociations sur le nouveau statut de la fonction publique flamande. L’action s’est également étendue aux écluses, entre autres, provoquant de nombreuses perturbations du trafic maritime lundi et mardi. « D’une manière générale, les nouveaux fonctionnaires du gouvernement flamand ne seront plus nommés à titre permanent par défaut à l’avenir. Les nominations permanentes seront donc progressivement supprimées. Une nouvelle nomination statutaire sera toujours possible pour des postes de direction spécifiques. Les membres du personnel actuels peuvent conserver leur statut », précise le texte. Pour l’ensemble de la chaîne nautique, une proposition de réforme -distincte- globale est en cours d’élaboration.