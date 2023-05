Burn-out: une experte de la VUB très contestée

Célèbre en Flandre pour avoir développé un traitement du burn-out permettant d’économiser 100.000 euros par personne, la professeure Elke Van Hoof voit son étoile pâlir. A la VUB, ses collaborateurs ont tous claqué la porte et les résultats du traitement prôné semblent moins spectaculaires qu’annoncé.

Prudente, la VUB a ajouté un astérisque au communiqué de presse annonçant en mai 2019 le développement par la professeure de psychologie Elke Van Hoof de l’insourcing.

On y indiquait que cette nouvelle manière de traiter le burn-out via des techniques psychologiques empruntées à la thérapie post-traumatique avait pour résultat un retour au travail après 92 jours au lieu de 189 en moyenne dans les traitements traditionnels. Et dès lors, une économie potentielle d’environ 100.000 euros par travailleur.

Son leadership, jugé toxique, a régulièrement suscité des plaintes.

La note de bas de page à laquelle renvoie l’astérisque prévient désormais l’internaute que les résultats d’une enquête scientifique, actuellement en cours, pourraient avoir des conséquences sur le contenu du communiqué de presse.

Quatre ans après cette mise en ligne, aucune étude scientifique n’est en effet venue conforter les chiffres initialement avancés, tirés d’une centaine de dossiers de patients sélectionnés. D’où des questions de plus en plus insistantes sur leur fiabilité scientifique que l’enquête en cours devra confirmer ou infirmer.

Après être montée au firmament, l’étoile de celle qui a été surnommée en Flandre “la prof du burn-out” commence à pâlir. Durant la pandémie, Elke Van Hoof avait notamment présidé au sein du Conseil supérieur de la santé le groupe de travail sur l’impact psychologique du covid et mis en ligne un outil d’intervention psychothérapeutique gratuit, intitulé “Tout le monde OK?”.

Elle a également publié de nombreux ouvrages parmi lesquels, en français, Les Bonnes Habitudes de télétravail. Mais son leadership, jugé toxique, a régulièrement suscité des plaintes à tel point qu’à la VUB, les sept membres de son équipe ont démissionné.

D’après la VRT