Fitch maintient la note de la Belgique inchangée

Fitch maintient sa note ‘AA-‘ pour la Belgique, avec des perspectives négatives, a annoncé vendredi l’agence de notation américaine.

En mars, Fitch avait déjà réduit la perspective de la Belgique de « stable » à « négative ». Ce faisant, l’agence de notation avait indiqué qu’un abaissement de la note ‘AA-‘ était possible.

Pour l’instant, Fitch maintient donc la note de la Belgique inchangée. Pour ce faire, l’agence de notation souligne, entre autres, son « économie diversifiée à forte valeur ajoutée et prospère« . Une dette publique élevée, des déficits budgétaires persistants et « un contexte politique et institutionnel qui rend les interventions fiscales difficiles » font que les perspectives restent négatives.