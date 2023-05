Feu vert pour un deuxième terrain de golf à Knokke

Il est des signes qui ne trompent pas: en mars dernier, les organisateurs de Knokke Hippique annonçaient ne pouvoir organiser leur traditionnel concours de saut d’obstacles “en raison de circonstances imprévues”.

La rumeur voulait que le promoteur immobilier Paul Gheysens allait enfin obtenir le feu vert pour l’aménagement d’un nouveau golf sur le terrain qui devait accueillir le concours hippique.

Sur ce terrain devraient se dérouler des tournois internationaux des plus prestigieux. Niveau infrastructures, sur les 120 hectares, on trouverait un hôtel de 150 chambres et 200 suites, un centre de congrès, 1.350 places de parking et 90 flats destinés au logement du personnel.

Cet ambitieux projet disposait du soutien total de la commune pour trois raisons:

la saturation du golf existant,

la construction d’un grand hôtel dans une station où des exigences administratives de plus en plus sévères poussent les petits établissements à la fermeture,

et enfin, l’ouverture d’un centre de congrès capable d’accueillir 2.200 personnes alors que, commente le bourgmestre de Knokke, “de nombreux congrès ne peuvent actuellement être organisés faute d’équipements disponibles”.

Ce projet comportait toutefois des modifications de relief si importantes que, soucieuse de la protection du paysage des polders, la ministre régionale de l’Environnement Zuhal Demir y a opposé son veto en août dernier. Une nouvelle mouture répondant aux critiques et, entre autres, diminuant les rehaussements prévus, a finalement trouvé grâce aux yeux de la ministre moyennant 47 conditions à respecter, parmi lesquelles l’interdiction de toute occupation permanente dans la partie hôtelière, l’utilisation de pesticides, etc. Vingt hectares devront également être boisés en guise de compensation.

Ainsi devrait, sauf ultime recours toujours possible, démarrer enfin ce projet d’une valeur de près de 800 millions d’euros.