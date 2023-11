Voici l’énorme montant dépensé par les partis pour faire leur publicité sur les réseaux sociaux

Au cours des 10 premiers mois de 2023, les partis politiques belges ont dépensé 4,9 millions d’euros dans des publicités sur Facebook (groupe Meta) et, dans une bien moindre mesure, sur Instagram (également filiale de Meta), selon des chiffres compilés par le collectif AdLens et relayés par De Tijd.

La N-VA et le Vlaams Belang sont les deux partis qui dépensent le plus en publicité sur les réseaux sociaux de Meta, avec respectivement près d’1,5 et près d’1,4 million d’euros de dépenses au cours des 10 premiers mois de 2023. Viennent ensuite le PTB/PVDA (662.722 euros), l’Open VLD (303.173 euros), Vooruit (290.626 euros) et le CD&V (272.828 euros).

Groen (199.367 euros), le MR (114.640 euros) et Les Engagés (110.036 euros) restent sous la barre des 200.000 euros de dépenses alors qu’Ecolo (53.460 euros), le PS (36.605 euros) et DéFi (12.451 euros) sont les partis qui dépensent le moins d’argent dans des publicités en ligne sur des plateformes de Meta.

Presqu’autant que Donald Trump

Au cours des trois derniers mois, le Vlaams ­Belang et la N-VA ont respectivement consacré 345.000 et 334.000 euros à l‘achat d’espaces publicitaires sur Facebook. En guise de comparaison, les candidats républicains à la présidentielle américaine, Donald Trump et Ron DeSantis ont dépensé au cours de la même période respectivement 480.000 et 350.000 euros, dans un pays où la masse d’électeurs est 50 fois plus grande qu’en Flandre.

En plus des espaces achetés sur les réseaux sociaux de Meta, les partis belges consacrent également des moyens à l‘achat de publicités sur Google et You­Tube, souligne De Tijd. Ces dépenses s’élèvent à 1,3 million d’euros depuis mars 2019.

Et avec les élections de 2024 en vue, le cap des six millions d’euros de dépenses publicitaires en ligne pourrait être dépassé d’ici la fin de l’année.