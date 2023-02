Une nouvelle commissaire contre les narco-trafiquants

Ine Van Wymersch a été nommée par le gouvernement pour coordonner la lutte contre la drogue.

Un ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), mis plusieurs fois en résidence surveillée pour échapper à un enlèvement ; 110 tonnes de cocaïne saisies en 2022 dans le port d’Anvers ; un bourgmestre de la même cité portuaire, Bart De Wever (N-VA), impuissant alors que les fusillades se multiplient dans sa ville: la Belgique ressemble de plus en plus à ce “narco-Etat” contre lequel les experts de la criminalité mettent en garde.

Voilà pourquoi le gouvernement fédéral a décidé d’un plan d’urgence, annoncé le 17 février. Pour coordonner son action, une commissaire nationale de la lutte antidrogue a été désignée en la personne d’Ine Van Wymersch, procureure du Roi de Hal-Vilvorde depuis 2019 et ancienne porte- parole du parquet de Bruxelles.

“Avide de dossiers, décisive, bâtisseuse de ponts et communicatrice claire”, dit d’elle Vincent Van Quickenborne. Elle incarnera une politique plus sévère: doublement des effectifs policiers à Anvers, screening de tous les employés du port et scanners intelligents pour analyser les conteneurs en provenance d’Amérique latine. La Belgique se prépare à une guerre longue.