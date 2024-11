Une campagne électorale 2024 sous le signe de l’économie, si on en croit les tweets (X’s) des personnalités politiques

Les messages politiques publiés sur X (ex-Twitter) au cours des récentes campagnes électorales ont principalement mis l’accent sur des questions liées à l’économie, ressort-il d’une étude présentée jeudi par l’université d’Anvers (UAntwerpen), en collaboration avec l’ULB. L’environnement et les droits ont quant à eux reçu une bien moindre attention sur ce réseau social.

L’étude a analysé l’utilisation de X par les partis politiques belges et leurs dirigeants entre février 2023 et juin 2024, en se concentrant sur la campagne en amont des élections de juin. Le contenu de près de 16.000 messages a été examiné, au travers des thèmes mis en avant par les partis, de l’évolution de leurs priorités ainsi que de leurs projets dominants.

“Les partis politiques et les politiciens ont publié plus fréquemment pendant le pic de la campagne, en mai 2024, que pendant la période précédente”, soulignent les chercheurs. “Des thèmes tels que l’économie, les finances, le travail et les affaires sociales ont occupé l’avant de la scène, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie. Les sujets liés à l’environnement et aux droits ont, de leur côté, été négligés.” Les thèmes des publications n’ont en outre pratiquement pas changé entre la période de pré-campagne et la campagne en elle-même.

La migration a reçu davantage d’attention en Flandre (16% des publications, principalement par le Vlaams Belang) qu’en Belgique francophone (2%). L’accent mis sur les questions économiques s’est quant à lui clairement renforcé au cours de la campagne, en particulier chez la N-VA et le MR. Les questions énergétiques et environnementales ont, elles, été moins centrales en 2024 qu’en 2019.