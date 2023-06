Transport: la Belgique ne consomme plus d’huile de palme comme biocarburant

« Après des années de croissance de l’huile de palme dans les biocarburants, l’élimination progressive que nous avons introduite avec la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten semble bien fonctionner », s’est réjouie la ministre Ecolo, dans un communiqué.

« Par le passé, la consommation d’huile de palme belge présente dans le diesel nécessitait des plantations de plus de 100.000 terrains de football. Ces plantations se faisaient souvent au détriment d’écosystèmes vulnérables. Aujourd’hui, grâce à la Belgique, nous réduisons enfin la pression exercée sur les forêts tropicales », selon elle.

L’utilisation d’huile de palme pour fabriquer du biodiesel destiné au marché belge avait rapidement augmenté ces dernières années. Une situation problématique, puisqu’une matière première alimentaire, qui provient souvent d’écosystèmes déjà fragilisés, était brûlée dans des voitures et des camions diesel.

L’huile de soja encore utilisée

L’élimination progressive de l’huile de palme a pris effet le 1er janvier et celle de l’huile de soja prendra effet le 1er juillet de cette année : les fournisseurs de carburant ne pourront plus atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable dans les transports avec ces matières premières.

« Pour l’huile de soja, nous constatons déjà une légère baisse, mais nous nous attendons à ce que l’utilisation diminue également le mois prochain », ajoute Mme Khattabi. Les seules exceptions – que la Commission européenne a demandé à la Belgique d’autoriser – sont les huiles à base de déchets ou certifiées comme n’ayant pas été cultivées au détriment de la nature. J’ai demandé à mon administration de surveiller de près le respect de cette obligation ». déclare Zakia Khattabi.

Les plantations de soja détruisent la forêt tropicale brésilienne et violent les droits des populations indigènes, rappelle la ministre. « Au cours des premiers mois de 2023, 44 millions de litres d’huile de soja étaient encore utilisés en Belgique pour fabriquer du diesel. Cela prendra fin le mois prochain ».

Parallèlement, Mme Khattabi travaille sur des initiatives visant à réduire l’utilisation d’huiles de palme et de soja non durables dans le secteur alimentaire. L’utilisation des biocarburants de première génération dans le secteur des transports a également été réduite à l’horizon 2030 à l’initiative des ministres fédéraux de l’énergie et de l’environnement.