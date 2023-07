Réforme fiscale: un week-end studieux, le MR ne souscrit pas à la dernière proposition

Le gouvernement fédéral se réunira une nouvelle fois dès samedi en comité ministériel restreint pour discuter du projet de réforme fiscale. À la veille du 4e week-end consacré à ce sujet, le MR juge la nouvelle proposition formulée plus tôt dans la semaine largement insuffisante.

« S’il n’y a pas un rééquilibrage, il me sera très difficile de donner mon accord. Je n’entends pas brader une réforme parce qu’on approcherait des vacances. Pour le moment, ce qui se trouve sur la table est totalement déséquilibré. Il y a une pléthore de taxes en tout genre, qui vont impacter les PME, les entreprises innovantes, celles qui veulent investir, des augmentations de TVA qui vont cibler des secteurs importants comme celui de la construction ou l’agriculture, on supprime des niches fiscales en pénalisant la pension des indépendants, etc. Une vingtaine de taxes nous posent problème », a expliqué le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, à l’agence Belga.

Travail: mesures insuffisantes

À l’inverse, les mesures visant à réformer le marché du travail seraient largement insuffisantes, selon le ministre libéral. Or, pour le MR, il s’agit de l’un des piliers de la réforme à venir.

Les journaux depuis plusieurs jours évoquent différentes mesures comme la suppression de la contribution de crise (qui ne concerne pas les indépendants), une révision des règles des revenus définitivement taxés (qui concernent les entreprises multinationales), le relèvement de la taxe compte-titres, l’obligation pour les chômeurs d’accepter un emploi dans un métier en pénurie et diverses hausses de TVA dont certaines ont provoqué des réactions dans d’autres partis.

Ecolo s’est élevé contre une augmentation qui porterait sur les livres, les journaux et la culture en particulier. Vendredi matin, la ministre en charge de la politique des personnes handicapées, Karine Lalieux (PS) a dit tout le mal qu’elle pensait d’une hausse de TVA de 6 à 9% sur les véhicules adaptés et les chiens guides mis à disposition des personnes en situation de handicap.

Interrogé jeudi à la Chambre, le Premier ministre, Alexander De Croo, a rappelé que l’échéance d’un accord demeurait le 21 juillet, date de la Fête nationale et début des vacances politiques.

L’espoir d’un accord

Malgré les difficultés de concilier sept partis, il conserve l’espoir d’un accord qui aurait « un effet sur le salaire net des gens durant l’année 2024 ». Il a répété les objectifs poursuivis: augmenter le salaire net des travailleurs, garantir la compétitivité des entreprises et accroître le taux d’emploi.

« Je suis convaincu que les socialistes, les Verts et les chrétiens-démocrates peuvent se retrouver dans un accord qui fait en sorte que les gens gardent plus (de leur salaire). Et si l’on regarde l’histoire de notre pays, on constate qu’il n’y a jamais eu une réforme qui permet aux travailleurs d’avoir plus de salaire net sans les libéraux », a-t-il ajouté.