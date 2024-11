Négociations fédérales: Rousseau claque la porte, De Wever consulte jusqu’au 12 novembre, les regards tournés vers l’Open VLD

L’Arizona avec les socialistes flamands est morte. La démission de Bart De Wever gardée en suspens par le roi. Les quatre autres partis – N-VA, MR, Engagés et CD&V – continuent et pourraient chercher à convaincre les libéraux flamands.

Conner Rousseau, président de Vooruit, claque la porte. Le socialiste flamand ne veut plus continuer les négociations au départ de la “Supernota” de Bart De Wever dans laquelle il ne se retrouvait qu’à 15%. Alors que le formateur royal devait remettre son rapport au Roi, voilà qui clarifie le jeu. C’est la crise, oui, mais tout n’est pas perdu…

N-VA, MR, Engagés et CD&V sont désireux de poursuivre les négociations et de “prendre leurs responsabilités”. Tous les regards pourraient se tourner vers l’Open VLD.

Une coalition avec les libéraux flamands serait très courte – un siège à la Chambre, seulement – et avait été écartée à ce titre, jusqu’ici: trop fragile. Défait lors des élections, l’Open VLD veut, en outre, se refaire une santé dans l’opposition, et ne souhaite pas “dépanner”.

Mais au vu du blocage systématique opéré par Vooruit, une source nous confiait ce lundi matin: “Il sera plus facile de convaincre l’Open VLD que de faire revenir Conner Rousseau à la table“.

Rousseau n’a pas jouer le jeu

Conner Rousseau estime que la “Supernota” penchant beaucoup trop à droite et réclamait une contribution plus importante des “épaules les plus larges”. En réalité, ce débat est le même que celui qui avait provoqué une première crise au sein de l’Arizona, cet été.

Parmi les négociateurs, certains estiment ce lundi que Conner Rousseau n’a jamais vraiment voulu jouer le jeu de la négociation. La meilleure preuve, c’est que l’interview incendiaire qu’il a accordée ce week-end à un quotidien flamand avait en réalité été donnée… avant même les efforts de Bart De Wever pour tenter de le ramener à la table.

Quid de Bart De Wever?

Bart De Wever était prêt à remettre sa démission au roi Philippe. Le roi l’a gardée en supens jusqu’au 12 novembre, le temps qu’il puisse menée des consultations.

Pour le président de la N-VA, ce retrait de Conner Rousseau est un échec personnel, aussi. La perspective de faire revenir l’Open VLD, un parti avec qui il n’entretient pas les meilleurs relations, n’est pas de nature à lui plaire. Cette donnée-là aussi devra être prise en compte.