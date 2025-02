L’opposition fustige les flous et les divergences au sein du gouvernement De Wever sur la réforme fiscale

Le débat sur la déclaration du Premier ministre débute par un tir de barrage de la gauche sur le caractère “succinct” des données chiffrées, singulièrement sur la réforme fiscale. Les divisions concernant la taxe sur les plus-values mises en avant.

Au lendemain de la déclaration de Bart De Wever à la Chambre, annonçant un “assainissement historique”, et alors que les tableaux budgétaires ont été distribués, l’opposition monte au créneau et dénonce les flous et divergences de l’Arizona.

“Un tableau… succinct”

“Les tableaux ne contiennent aucune donnée précise sur la réforme fiscale, dénonce Sofie Merckx (PTB). Et il reste des différences entre les versions de l’accord.”

“Nous n’avons reçu ces tableaux qu’une heure après la déclaration, ce qui dit beaucoup de votre respect, ajoute Pierre-Yves Dermagne (PS). Mais ce tableau est -comment dire… – succinct.”

Ecolo-Groen et Open VLD appuient cette demande de clarification et regrettent que d’autres données aient filtré dans la presse.

Le président du groupe socialiste, Pierre-YvesDermagne, évoque les tensions apparues: “J’ai cru comprendre que le premier Conseil des ministres était déjà difficile”.

Le vice-Premier ministre Vooruit, Frank Vandenbroucke, a insisté sur le taux de 10% de la taxation des plus-values, alors que Georges-Louis Bouchez, président du MR, soulignait que bien des choses devait encore être discuées à ce sujet. Un premier différend au sein de la majorité.

Jan Jambon, vice-Premier N-VA et ministre des Finances, coup court: “Vous avez le tableau budgétaire général, mais les autres tableaux sont encore des travaux en progrès.”

“Le manque d’envie de De Wever”

Place au débat. Le Vlaams Belang, premier parti d’opposition, ouvre le tir en dénonçant “le manque d’envie” de Bart De Wever et en critiquant pêle-mêle le manque de clarté en matière migratoire, le fait que la N-VA ne dénonce plus “l’hystérie climatique” ou en assénant: “On se réjouit qu’il y ait un gouvernement et le contenu ne compte plus”. Le parti d’extrême droite regrette aussi d’être “exclu d’emblée” du débat sur la réforme de l’Etat”: “On va renforcer ce pays à tous les niveaux, déplore sa cheffe de file. Les nationalistes flamands ne doivent pas sauver la Belgique, mais défendre la Flandre! (…) Vous savez que ce pays ne fonctionne plus, mais vous préférez les ors…”. Pour la N-VA, cette opposition-là sera dure…

Axel Ronse, le jeune et nouveau président du groupe N-VA, rappelle qu’il avait le sentiment, l’année dernière, “que tout était sclérosé dans un système politique bloqué. J’ai voulu me lancer dans la politique pour cela…”. Le Vlaams Belang l’attaque immédiatement, mais il appuie: “Nous sommes une génération qui veut faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent bénéficier de la solidarité et disposer d’une fortune.” “C’est nous qui avons créé la solidarité et vous qui défendez les intérêts des plus nantis”, l’interrompt Raoul Hedebouw (PTB). La gauche dénonce encore: “Comment combattre la pauvreté avec une diminution de trois milliards de l’enveloppe bien-être?”.

Le ton est donné: on ne lâchera rien à cette Arizona.