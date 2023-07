Le roi Philippe appelle à « développer davantage de créativité et d’innovation »

Le roi Philippe est revenu jeudi, dans son discours à l’occasion de la Fête nationale, sur la décennie qui s’est écoulée depuis sa prestation de serment le 21 juillet 2013, tout en portant le regard sur 2030, année du bicentenaire de la Belgique.

« L’Histoire se souviendra d’une succession de crises, dont certaines sans précédent : les attentats du 22 mars, la pandémie, les sécheresses et inondations, la guerre en Ukraine ou encore la crise énergétique. Ces crises, nous les avons surmontées ensemble, au mieux de nos capacités et avec des résultats tangibles », a affirmé le chef de l’État.

Il a dressé une liste des défis qui attendent le pays, témoignant du « changement systémique auquel nous sommes actuellement confrontés »: le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la transition énergétique, l’utilisation adéquate de l’intelligence artificielle, la justice sociale, l’accueil juste de migrants, le vieillissement de la population ou encore la perte de confiance dans les institutions et la démocratie.

La « génération 2030 »

Pour lui, c’est en entretenant et en renforçant « notre modèle de société et les qualités humaines qui le caractérisent » que le pays pourra aborder son avenir avec confiance. Philippe cite « la solidarité, la générosité, le souci de celui ou celle qui est en difficulté, l’ouverture à d’autres points de vue, le sens du compromis, la spontanéité et le pragmatisme ». Il insiste sur l’humour, « une constante perceptible au Nord comme au Sud du pays. »

« Je suis convaincu qu’en faisant vivre davantage notre diversité, en construisant plus de ponts entre nos institutions, en apprenant les uns des autres de nos points forts, nous pouvons développer davantage de créativité et d’innovation que n’importe où ailleurs« . À sept ans du bicentenaire de la Belgique, le Roi a appelé la « génération 2030 » à préparer l’avenir « avec votre sensibilité, votre esprit critique et vos talents »