L’Arizona engrange son premier accord important

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le budget des soins de santé pour l’année 2025, a-t-on appris au cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Ce budget avait été élaboré dans le cadre de la concertation entre mutuelles et prestataires de soins au sein de l’INAMI. Il n’avait pas pu être approuvé par le gouvernement précédent en affaires courantes. L’Open Vld s’y était opposé et le MR s’était abstenu en raison des montants considérables en jeu.

Pour rester dans la norme de croissance, hors indexation, du budget des soins de santé de 2,5%, un effort de 216 millions d’euros sera fourni.

Téléconsultations

Ces efforts intègrent la décision de ne plus rembourser pour l’instant les téléconsultations. Le système a donné lieu à des abus et mené à un surcoût de 68 millions d’euros. Un peu plus de 5,6 millions de consultations téléphoniques ont été effectuées en 2023 par 10.935 médecins, selon des chiffres rapportés par La Libre.

La quasi-totalité des médecins ont effectué moins de 2.000 consultations par téléphone cette année-là (la tendance est la même en 2024, selon le cabinet). Les autres – 428 médecins (3,9%) – ont effectué plus de 2.000 téléconsultations. Et parmi ces médecins-là, 29 ont dépassé les 5.000 consultations téléphoniques (l’un d’entre eux, c’est le record, dépasse même les 11.000).

Vers un nouveau système

L’ambition est de repenser le système et de mieux le baliser en vue d’une réintroduction prochaine à une échéance qui n’a pas encore été déterminée. Un groupe de travail a été mis sur pied, où les syndicats médicaux jouent un rôle central.

“Nous devons veiller à mettre sur pied un système simple et clair, et non un labyrinthe de règles, mais qui ne se résume pas à ouvrir un robinet, à payer et continuer à payer par prestation, sans limite”, a expliqué le ministre interrogé il y a dix jours en commission de la Chambre.

Le budget médicaments fait également l’objet d’efforts de l’ordre de 113 millions d’euros, les soins dentaires de 20 millions d’euros et les implants de 10 millions