L’Arizona, bientôt en mode conclave à Val-Duchesse, va-t-elle démanteler le symbole belge du commerce extérieur?

Pour son sprint final, Bart De Wever va enfermer les présidents dans un château, à la mode Dehaene. L’objectif reste d’atterrir vendredi, mais Vooruit est sous tension. Sur la table de la politique étrangère, il y aurait la fin d’une Agence symbolique pour le pays.

Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Maxime Prévot, son homologue des Engagés, étaient en demande d’un conclave pour éviter les fuites et travailler au finish sur le programme de l’Arizona. Ils l’avaient exprimé lors d’un entretien accordé à Trends-Tendances… en novembre déjà.

Bart De Wever, formateur royal et président de la N-VA, s’est finalement rendu à l’évidence: à partir de mercredi, pour la négociation au finish sur la Supernota économique, il devrait “enfermer” les présidents de partis au chateau de Val-Duchesse, un ancien couvent à Auderghem, là où de nombreux conclaves budgétaires ont eu lieu lors des années Dehaene.

Havre de silence et Vooruit sous tension

Ce havre de silence pourra-t-il apaiser les esprits et faire atterrir enfin la négociation sur le volet socio-économique du futur gouvernement fédéral? Empêchera-t-il les fuits qui sont innombrables depuis le début des négociations? Limitera-t-il les interventions médiatiques permanentes?

En tout état de cause, ce moment de repli devra confronter les dernières lignes rouges de Vooruit; le parti socialiste flamand rechigne notamment à accepter une forme de “lissage” de l’indexation des salaires ou certains points de la réforme des pensions. Ces mesures touchent notamment la fonction publique. Le tout alors que la pression syndicale est forte.

Les partis sociaux-chrétiens ont également quelques état d’âme. Pour autant: “Nous sommes allés trop loin dans la discussion, dit une source proche des négociations à L’Echo. Le parti qui ferait capoter le processus prendrait un trop gros risque”. Echec interdit? Bart De Wever a confirmé son souhait d’atterrir vendredi, même si Le Soir évoque la date du 14 février, date de création de l’Etat d’Arizona et… Saint-Valentin.

Symboles belges du commerce

D’autres points devront encore faire l’objet d’arbitrages, y compris sur le plan intitutionnel. Selon La Libre, les négociateurs N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit pourraient supprimer l’Agence belge pour le commerce extérieur, l’organisme fédéral qui coordonne les missions princières à l’étranger en partenariat avec les agences régionales à l’exportation.

Le texte cité par le quotidien évoque cela de façon plus large encore: “Nous poursuivons le démantèlement de la diplomatie économique fédérale en supprimant la fonction de conseiller économique, en transférant le contrôle du groupe Credendo (qui couvre les risques à l’exportation), de Finexpo (qui analyse les demandes de soutien public pour un crédit à l’exportation) et de la Société belge d’investissement international (financement des investissements à l’étranger d’entreprises belges) aux entités fédérées et en procédant à la dissolution de l’Agence pour le commerce extérieur.”

La régionalisation du commerce extérieur a débuté en 1991. Il y aurait une certaine logique à aller dans ce sens, mais le rôle des rerprésentants de la famille royale dans les missions à l’étranger reste largement apprécié. POur les partis francophones, l’Arizona impose de donner quelques gages à la N-VA, orpheline d’une évolution vers le confédéralisme.