La deadline de la réforme fiscale reste le 21 juillet, le MR revient dans la discussion

L’échéance d’un accord reste le 21 juillet, a assuré mardi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, à la Chambre. Un kern programmé mardi soir. Le MR satisfait de mesures sur l’emploi.

Le ministre CD&V s’est montré particulièrement concis: une réponse d’un peu plus de deux minutes alors qu’il en avait vingt à sa disposition. Il a jugé qu’il n’était ni opportun, ni sensé de se prononcer sur les travaux alors qu’ils sont toujours en cours et appelé le parlement à faire preuve d’encore un peu de patience.

Le gouvernement fédéral déjà consacré cinq week-ends et de nombreuses heures de discussion à ce projet de réforme fiscale. Les réticences sont particulièrement fortes au MR qui, lundi, a fait savoir qu’à ses yeux, les conditions n’étaient pas réunies pour reprendre les négociations à sept partis et qu’il liait le dossier à celui du budget en septembre-octobre.

Seules des discussions bilatérales ont lieu depuis quelques jours. Mais une réunion du Conseil des ministres restreint (Kern) aurait lieu ce mardi soir en présence de tous les partis, y compris le MR. Selon le cabinet du vice-Premier libéral francophone, cité par l’agence Belga, des avancées auraient été faites en matière de créations d’emplois.

Le scepticisme de l’Open VLD

Lundi, les libéraux francophones estimaient que plusieurs préoccupations ne sont pas rencontrées. Le chef de groupe Benoît Piedboeuf les a rappelées à ses collègues: augmentations de taxes pour financer des diminutions, trop peu de mesures en matière d’emploi et des indépendants qui ne seraient pas assez pris en compte.

Dans le parti du Premier ministre -l’Open Vld-, le scepticisme semblait également dominer, lors de la réunion de la commission parlementaire. « L’accord de gouvernement prévoyait de préparer une large réforme fiscale. Nous n’y renonçons pas mais ce ne sera pas sous cette législature. Dix mois avant les élections, réaliser une réforme fiscale, ce n’est pas réaliste », a souligné le député Christian Leysen qui a salué le « mérite » du ministre d’avoir réalisé le travail préparatoire.

Le libéral flamand s’est dit sensible aux remarques de son collègue francophone Benoît Piedboeuf (MR). « J’ai écouté attentivement M. Piedboeuf et j’ai peu à ajouter: ce sont des remarques pertinentes et, pour nous, en tant que libéraux flamands, elles sont importantes« .

Ces pressions vont-elles débloquer la situation avant le 21 juillet?