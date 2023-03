La Belgique veut moderniser le remboursement des médicaments

La feuille de route présentée lundi par l’Inami et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke pour moderniser le remboursement des médicaments peut constituer « la base d’une réforme pérenne et même renforcer la forte empreinte de notre industrie en Belgique », estime Pharma.be, la coupole de près de 130 entreprises belges actives dans la santé.

Une fois entrées en vigueur, ces réformes auront « un impact majeur sur le développement de l’industrie pharmaceutique belge, sur les patients et, à plus long terme, sur l’ensemble de l’écosystème pharmaceutique dans lequel notre industrie opère et dont la Belgique occupe une place de premier plan en Europe », souligne pharma.be.

Le conseil général de l’Institut national d’assurance maladie invalidité (Inami) et le cabinet du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke ont présenté, lundi, une feuille de route proposant 52 actions visant à moderniser le remboursement des médicaments. Ces mesures accélèreront l’accès, pour les patients, à des remèdes prometteurs, et renforceront le suivi des preuves sur la réelle valeur ajoutée des médicaments.

Remboursement des médicaments peu optimal

L’ambition, pour le secteur pharmaceutique, est d’obtenir un accès plus optimal et plus rapide pour les médicaments innovants et d’assurer la durabilité des réformes prévues pour la prochaine génération de traitements. À cet égard, la Belgique fait piètre figure sur le Vieux continent. « Plusieurs médicaments ne sont pas remboursés dans notre pays, ne laissant que peu d’options aux patients, alors qu’ils sont souvent remboursés dans d’autres pays européens convaincus de leur valeur ajoutée », déplore pharma.be.

« Si des efforts significatifs en matière de R&D, d’essais cliniques et de production ne conduisent pas à un meilleur accès pour les patients belges, la position forte de la Belgique comme vallée pharmaceutique pourrait être compromise dans le futur », prévient également l’organisation.

La coupole salue la mesure visant à mettre sur pied un nouveau système d’accès rapide qui offrirait un accès temporaire précoce aux nouveaux médicaments révolutionnaires, en attendant le remboursement final. « Compte tenu de la rapide évolution scientifique de la médecine, un accès plus rapide aux médicaments prometteurs peut faire une énorme différence dans la situation des patients », analyse-t-elle.

Le secteur nourrit néanmoins des craintes quant à l’évaluation correcte de la valeur d’un médicament. « Le processus d’évaluation qualitative permettant de déterminer la valeur des médicaments devrait être renforcé. »