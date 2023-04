La Belgique signe la troisième meilleure progression mondiale dans le monde des affaires

La Belgique est la troisième nation mondiale à avoir le plus amélioré son environnement pour le monde des affaires au cours des 12 derniers mois, indique jeudi l’Economist Intelligence Unit (EIU), la division « Recherche et analyses » du groupe médiatique britannique, The Economist.

Seuls le Vietnam et la Thaïlande ont davantage progressé que la Belgique. Le Plat pays devance respectivement la Suède, l’Inde et le Costa Rica.

« Les progrès de la Belgique reflètent une politique plus ouverte à l’égard des investissements directs étrangers (IDE), avec un nouveau mécanisme fédéral qui a mis en place un cadre réglementaire plus clair depuis janvier 2023 », commente l’EIU dans son rapport.

L’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, définit les IDE comme des investissements internationaux qui reflètent l’intention, pour une entité résidente dans une économie, d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise opérant dans une autre économie.

« La robustesse du cadre institutionnel belge, l’orientation politique favorable aux entreprises, un réseau d’infrastructures de haute qualité et une position géographique au cœur de l’Europe justifient le classement de la Belgique », complète l’EIU.

Les huit états qui ont le plus régressé

À l’inverse, les huit états qui ont le plus régressé sont, dans l’ordre, la Chine, le Bahreïn, le Chili, la Slovaquie, le Koweït, la Colombie, la Serbie et la Lettonie. L’Empire du Milieu est confronté à « des changements réglementaires dus à l’orientation étatiste apportée à sa politique économique et aux coûts locaux en hausse », selon l’Economist Intelligence Unit.

D’après celle-ci, cette conjoncture « pèse sur l’environnement des affaires et limite les opportunités pour les investisseurs étrangers. » Au total, l’analyse a passé au crible 82 nations à travers 91 indicateurs. Toujours selon l’EIU, Singapour, le Canada et le Danemark sont les trois pays qui disposeront de l’environnement le plus favorable pour le business au cours des cinq prochaines années.