Gouvernement fédéral: sprint final mouvementé pour une “percée décisive”, le budget pour l’Europe sans cesse reporté

Les négociations fédérales reprennent ce 2 janvier, pour tenter d’offrir la “percée décisive” voulue par le Roi. Les contrastes demeurent forts entre partenaires. Un nouveau report budgétaire demandé à l’Union européenne.

Les bonnes résolutions de la nouvelle année porteront-elles conseil? Les cinq partenaires de l’Arizona repennent les négociations ce jeudi 2 janvier, après une courte pause de trois jours. Le formateur, Bart De Wever, doit tenter d’obtenir la “percée décisive” réclamée par le Roi, qu’il retrouve mardi prochain pour ce qui devrait être une dernière prolongation de mission.

N-VA, MR, Engagés, Vooruit et CD&V se sont désormais donnés une date-butoir pour réussir d’ici la fin du mois de janvier. En attendant, les contrastes demeurent importants entre partenaires et une nouveau report budgétaire a été sollicité auprès de l’Union européenne.

Le pays le plus taxé…

Le noeud de la formation gouvernementale reste la question budgétaire, avec plus de 20 milliards à trouver, couplé aux réformes socio-économiques et à l’épineux dossier fiscal. Si un “percée décisive” doit avoir lieu, c’est bien à ce niveau-là.

Or, les partis se toisent toujours. Conner Rousseau, président de Vooruit, continue à réclamer des efforts plus importants aux “épaules les plus larges”. “Où y a-t-il encore de la marge pour faire des efforts?, demandait-il au Morgen, fin d’année. On ne peut pas demander à un sans-abri de vendre sa maison.”

Réplique de Georges-Louis Bouchez, président du MR, via un message relayé de l’économiste Geert Noels: “Au lieui de se focaliser chaque jour sur de nouveaux impôts, les politiques devraien apprendre à mieux géré l’argent disponible. Ceci est le pays le plus taxé du monde, le musée de tous les impôts du monde.”

Visiblement, il y a encore du travail, quand on se rappelle aussi le récent clash violent entre Bouchez et l’ancien ministre des Finances CD&V, Vincent Van Peteghem, au sujet de la réforme des droits d’auteur, le premier s’engageant à ce que le second ne soit “plus jamais ministre des Finances”.

En attendant, faisant preuve de patience mais arrivant au bout, Bart De Wever confiait à la presse flamande: “Avec Bouchez, nous aurions fait un gouvernement en une semaine“. Ce qui reste à prouver…

En attendant, la Belgique a à nouveau adressé une lettre à la Commission européenne pour demander un délai supplémentaire afin de remettre un projet de plan budgétaire pour 2025, rapporte De Tijd jeudi.

Le 24 septembre dernier, le gouvernement démissionnaire d’Alexander De Croo avait déjà demandé que l’échéance pour rendre un projet de plan budgétaire à la Commission européenne soit repoussée à la fin de l’année 2024. Le nouveau représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne, Peter Moors, a envoyé une nouvelle missive le 26 décembre pour reporter une nouvelle fois cette date butoir.

Il n’y a pas de demande pour une nouvelle date formelle dans la lettre, mais elle fait état de l’espoir de “pouvoir préparer le plan budgétaire belge à moyen terme”. “Dans un avenir proche”, la Belgique pourrait présenter “un plan basé sur un engagement politique fort de la part du nouveau gouvernement fédéral”, promet encore le courrier adressé à la Commission européenne. Fin novembre, la Commission européenne a recommandé provisoirement à la Belgique une trajectoire corrective de 4 ans dans le cadre de la surveillance budgétaire renforcée.

Le temps presse.