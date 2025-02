Le nouveau ministre de la Défense, Theo Francken, n’a pas caché son embarras, vendredi, d’avoir hérité de l’Agence pour le Commerce extérieur (ACE), que son parti voulait supprimer avant de monter dans l’Arizona. Non sans justifier, en creux, l’une des utilités de cette agence.

“J’ai aussi l’Agence pour le Commerce extérieur. Elle est aussi pour moi…”, a expliqué le nationaliste flamand, l’air dépité, devant la fine fleur de la diplomatie belge réunie comme chaque année au Palais d’Egmont pour les journées diplomatiques.

“L’agence avec laquelle la princesse Astrid voyage à travers le monde?”

“Quand Bart De Wever m’a demandé si je voulais bien faire le Commerce extérieur, je lui ai dit: le Commerce extérieur ? C’est l’agence avec laquelle la princesse Astrid voyage à travers le monde?”



Cette agence fédérale organise les missions économiques princières et les visites d’État avec volet économique depuis que le Commerce extérieur a été presque entièrement régionalisé, au début des années 2000. Elle est régulièrement ciblée par les nationalistes flamands, qui ont voulu la supprimer pendant les négociations de l’Arizona.



Et le ministre N-VA de justifier en creux l’une des utilités de cette agence. “Bart m’a répondu oui, tu verras c’est pratique. D’abord parce que la princesse Astrid est une dame particulièrement sympathique, mais aussi parce que tu pourras rencontrer des centaines de chefs d’entreprises, créer des contacts nécessaires pour l’innovation et le renforcement du complexe militaire industriel dans ce pays et en Europe”.



Quant à son portefeuille principal, Theo Francken a placé son discours aux diplomates sous la devise latine “Si vis pacem, para bellum” (pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre). Il a assuré que son mandat permettrait aux diplomates, dans leurs contacts avec l’OTAN, de “mettre fin à une période de honte nationale, où la Belgique n’a pas été fidèle à son statut de membre fondatrice” de l’Alliance atlantique.



Theo Francken a confirmé l’objectif d’atteindre les 2% du PIB en dépense de défense d’ici 2029 et 2,5% d’ici 2034. Et assuré que ce poste représentait 3% du PIB… de l’empire romain à l’époque de la “Pax Romana”.