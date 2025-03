Défense: le plan d’investissement de Francken est prêt

Le plan par lequel la Belgique va considérablement accroître ses investissements en matière de défense est prêt, a indiqué mercredi le ministre Theo Francken interrogé en marge d’une séance de commission à la Chambre. Il fera l’objet d’une concertation menée par le Premier ministre avec les présidents des partis de la coalition Arizona, et qui inclura aussi de façon plus générale le budget.

Le ministre N-VA a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il voulait atteindre l’objectif de 2% du PIB affectés à la Défense d’ici le sommet de l’OTAN du mois de juin. L’objectif initial, fixé dans l’accord Arizona, était la fin de la législature, soit 2029, mais les récents bouleversements géopolitiques ont convaincu la majorité d’accélérer le pas. L’échéance précise et la façon d’y arriver ne font toutefois pas encore l’unanimité.

Le plan est “ambitieux”, a assuré M. Francken sans donner de détails à la presse ou aux députés. “Nos partenaires de l’Otan constateront que l’on a fait des efforts”. Quand sera-t-il avalisé? En commission, le ministre a évoqué ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Quoi qu’il en soit, d’ici la mi-avril, le gouvernement souhaite déposer un budget de plein exercice au parlement. Comment sera-t-il financé? L’accord de gouvernement prévoit de créer, en plus du budget ordinaire, un Fonds Défense alimenté par les dividendes des participations de l’Etat dans des entreprises et par la vente en tout ou partie de certaines d’entre elles. La Commission européenne a en outre annoncé l’octroi de facilités budgétaires.

Une opportunité pour les industriels

Le PS et DéFI ont plaidé pour la confiscation des avoirs russes pour soutenir l’Ukraine en guerre avec la Russie. Une option déjà rejetée par le Premier ministre Bart De Wever. Mais ces revenus génèrent des intérêts et sous la législature passée, le gouvernement De Croo avait utilisé le produit de l’impôt des sociétés relatif à ces actifs logés chez Euroclear pour créer un Fonds Ukraine. “Le gouvernement prendra bientôt une décision. J’ai demandé de disposer d’une partie de ces revenus pour aider l’Ukraine”, a expliqué M. Francken.



Le “réarmement” de l’Europe est aussi une opportunité pour les industriels du secteur. Le site d’Audi Forest constitue pour M. Francken l’un des sites qui pourrait accueillir une nouvelle usine. Les autorités locales n’y sont pas favorables. Le bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine (PS), a en revanche écrit au ministre de la Défense pour lui expliquer que le site ex-Caterpillar pourrait constituer une option pour accueillir la production de matériel de défense, tels que des chars ou autres équipements militaires. “J’accueille toutes les offres les bras ouverts”, a assuré le ministre.

“L’Otan est loin d’être morte“

Fervent défenseur de l’alliance avec les Etats-Unis, le ministre a été mis sur le grill par le PS et DéFI. “Nous devons garder la tête froide et rester calmes. Malgré les déclarations politiques fracassantes et parfois contradictoires des États-Unis, l’OTAN est loin d’être morte. Plusieurs dizaines de milliers de soldats américains sont encore stationnés en Europe”, a-t-il fait remarquer, en rappelant notamment la rotation de troupes qui a eu lieu la semaine passée à Anvers.