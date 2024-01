Clarinval (MR): “Le blocage de Wunsch à la Banque nationale par les socialistes est inacceptable” 

Le vice-Premier MR n’a pas de mots assez durs pour qualifier les couplages “pitoyables” sur les nominations imposés par le PS et surtout Vooruit, ce qui a empêché la désignation du gouverneur de la Banque nationale. Il « ne cèdera pas » et espère que “le bon sens reviendra”.

Le Conseil de la régence a décidé de prolonger temporairement le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, en ce début du mois de janvier, parce que cela coinçait au niveau politique. Une série d’autres nominations à des fonctions dirigeants d’institutions fédérales sont bloquées. David Clarinval, vice-Premier ministre MR, s’en indigne.

Pourquoi ces blocages?

Les socialistes, en général, couplent les dossiers et bloquent le processus. Les socialistes francophones couplent cela avec d’autres nominations à des SPF (Service publics fédéraux), c’est-à-dire des dirigeants de l’administration. Cela, à la limite, je peux encore comprendre la logique, même si je ne l’accepte pas car il n’est pas de coutume que l’on lie ces désignations avec celle du gouverneur de la Banque nationale.

Mais le blocage de Frank Vandenbroucke (Vooruit, ministre des Affaires sociales) est encore plus incroyable et inacceptable: il lie cela avec des divergences d’interprétation au sujet des récents accords médico-mut et dento-mut. Sans concertation, il veut contraindre les médecins et les dentistes à prendre des mesures qui vont les impacter très fort (en terme de suppléments d’honoraires pour les statuts sociaux –Ndlr). Cela n’est pas acceptable pour nous. Il met la nomination de Pierre Wunsch dans la balance de ce débat qui n’a rien à voir.

Je ne cèderai pas. Lors du dernier Kern, avant les vacances, nous avons dû constater que nous n’étions pas d’accord sur une dizaine de dossiers. Or, sur la désignation de Pierre Wunsch, je n’ai entendu personne dire qu’il avait de problème: sa personne fait consensus. Mais ce point est utilisé par les socialistes pour faire pression sur le MR. C’est une méthode que je déplore.

Paul Magnette, président du PS, avait eu des propos très durs à l’égard de Pierre Wunsch, en disant qu’il sortait de son rôle: cela n’est pas ressorti?

En tout cas, Pierre-Yves Dermagne, qui représente le PS au Kern, n’a pas eu de mot laissant entendre qu’il y avait une difficulté avec Pierre Wunsch. Par contre, il a clairement dit qu’il fallait un équilibrage avec d’autres fonctions dirigeantes comme à la chancellerie du Premier ministre ou au SPF Finances. On sait qu’ils ont des candidats socialistes pour ces postes, donc on comprend très bien le message.

Mais personne n’a fait de commentaire sur la personnalité de Pierre Wunsch, non. C’est purement un couplage pitoyable.

Cela endommage-t-il l’image de cette institution très importante qu’est la Banque nationale?

Je rappelle que la Banque nationale est une institution fondamentale et majeure dans notre pays. Elle doit être indépendante. Et elle doit être mesure de fonctionner 24 heures sur 24 en cas de crise financière ou d’autres problèmes de ce type-là: cela peut survenir à tout moment.

Alors que la Belgique préside l’union européenne depuis le 1er janvier, ne pas avoir un gouverneur de la Banque nationale de plein exercice, c’est dommage. Je regrette ces couplages, mais j’espère que le bon sens reviendra lors du prochain Kern de la semaine prochaine.

L’idée, c’est bien de nommer Pierre Wunsch à titre définitif?

Bien sûr, c’est cela qui était proposé par le Premier ministre et le ministre des Finances.