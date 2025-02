Cette nouvelle photo de famille qui dit tout de l’Arizona fédérale

Un second portrait collectif a été tiré à la Chambre, avant la déclaration de Bart De Wever. On voit mieux les quatre femmes de l’équipes. Et en haut de l’escalier, un Georges-Louis Bouchez devenu scénariste. Tant de symboles.

Voilà un cliché qui rentrera dans l’histoire. Mardi, juste avant la déclaration de politique générale de Bart De Wever, devenu homme d’Etat le temps d’un discours ennuyeux, les quatorze membres de l’Arizona fédérale ont posé sur un escalier de la Chambre.

C’est un second portrait de famille, après celui du Palais. On sent la gravité du moment et le virage d’un Bart De Wever devenu homme d’Etat. Cette seconde prise était nécessaire: sur le premier cliché, on voyait à peine les quatre femmes de l’équipe, cachée au second rang. Déjà qu’elles ne sont pas nombreuses…

Femmes: un mauvais signal

Pour l’occasion, des étiquettes avaient été placées sur les marches afin de bien placer tout le monde et de permettre à Annelies Verlinden (CD&V), Vanessa Matz (Les Engagés, Eléonore Simonet (MR) et Anneleen Van Bossuyt (N-VA) d’être visibles.

Depuis la naissance du gouvernement De Wever, les critiques fusent sur ce “boys band”. La vice-Première Annelies Verlinden a elle-même reconnu que ce n’est pas “le genre de signal que l’on devrait donner en 2025, alors que l’on demande de la diversité partout”.

The Francken (N-VA) a relativisé en estimant que l’impotant d’avoir les bonnes personnes au bon endroit et… en soulignant que le parti le plus progressiste, Vooruit, est le seul qui a envoyé deux hommes.

L’opposition n’en démord pas et le PS réclame que l’on impose la parité au gouvernement fédéral. Un débat important et hallucinant en 2025.

Bouchez, l’invité inattendu

Mais si vous regardez bien l’image, un autre détail frappe. En haut des escaliers, Georges-Louis Bouchez, président du MR, semble observer la scène comme un scénariste dans les coulisses. Omniprésent, il continuer à tirer les ficelles en ayant pourtant refusé de monter lui-même au gouvernement.

© Belga

Son envie était grande de devenir un nouveau Sarkozy et elle se manifeste. Après avoir consulté en interne, il a dû renoncer. Autre métaphore: il ne peut vraiment pas s’empêcher d’attirer l’attention médiatique.

Au MR, on précise qu’il s’agissait là d’un pur hasard: il passait par là. Mais y’a-t-il de pur hasard dans le chef d’un tel stratège de la communication?

En attendant, l’Arizona compte bien un quinzième membre, même si les photos “officielles” diffusdées dans les agences de presse sont publiées en étant cadrées, dans le haut de l’escalier. Durant la législature, on risque de l’entendre…

Pour le reste, les spécialistes de la mode commentent, souvent de façon négative, les costumes portés par ces messieurs, mais chacun sera juge.

Désormais, place à “l’ascension du col hors-catégorie” promise par le Premier ministre: après les sourires, cette législature ne sera pas de tout repos.