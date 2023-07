Bpost: le gouvernement attend les résultats de l’audit interne pour octobre

« Le CEO de Bpost s’est engagé à nous tenir au courant avant fin juillet du calendrier de travail prévu », a indiqué jeudi le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne.

Le gouvernement s’attend à recevoir les résultats de l’audit interne au sein de Bpost dans le courant du mois d’octobre, a indiqué le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne jeudi en séance plénière de la Chambre. « Le CEO de Bpost s’est engagé à nous tenir au courant avant fin juillet du calendrier de travail prévu », a-t-il indiqué.

Aucune réponse pour l’audit externe

Compétent pour le contrat de concession presse, le ministre a admis qu’aucune entreprise n’avait répondu à l’appel d’offre lancé par le gouvernement afin de procéder à un audit externe. En attendant, le 16 mai, le SPF Economie a envoyé une lettre à la Cour des comptes pour qu’elle s’informe d’une potentielle surfacturation dans le cadre de ce contrat. Nous n’avons pas encore reçu les résultats de l’audit pour 2022 et nous l’attendons avec impatience », a conclu M. Dermagne, interorgé par Michael Freilich (N-VA), Marianne Verhaert (Open Vld) et Emmanuel Burton (MR). L’État belge a en outre déjà effectué de démarches auprès d’avocats pour récupérer les éventuelles surfacturations.

Bpost est dans la tourmente depuis bientôt un an. L’ancien CEO Dirk Tirez et deux top-managers ont démissionné à la suite d’irrégularités présumées dans l’attribution du premier contrat de distribution de journaux et de magazines. Trois autres contrats sont également dans le viseur depuis avril. Une polémique a ensuite éclaté à propos d’experts détachés de Bpost qui travaillaient au cabinet de la ministre de tutelle Petra De Sutter.