Altercation entre deux vices-Premiers ministres: « Un tel incident n’est pas acceptable », a déclaré De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est entretenu avec les vices-Premiers ministres Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne, individuellement et ensuite collectivement, a-t-il fait savoir vendredi après les informations qui ont circulé à propos d’une vive altercation entre les deux hommes durant une réunion en comité ministériel restreint. Un tel incident n’est pas acceptable, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre a dit regretter « profondément » l’incident de mercredi soir. Durant les entretiens avec les vices-Premiers ministres Vooruit et Open Vld, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de conserver des « échanges respectueux et professionnels, y compris lorsque la discussion porte sur des sujets où des divergences de vue existent et sont légitimes ».

La Vivaldi entre blocage, tensions physiques et chute à éviter

« L’incident qui s’est déroulé mercredi soir n’est pas acceptable et n’est pas en ligne avec ce que l’on attend d’un comportement respectueux et professionnel à l’égard des autres », a souligné M. De Croo.

« Les personnes impliquées ont indiqué vouloir dépasser cet incident et s’engager à garder la tête froide », a-t-il précisé.