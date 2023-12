Alexander De Croo appelle à travailler « main dans la main » en 2024

Le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé, dans un message de Nouvel An publié sur les réseaux sociaux, qu’ »un pays divisé ne serait jamais un pays fort », appelant à la coopération alors que la population prendra le chemin des urnes le 9 juin prochain. L’économie de la Belgique est performante, a affirmé le chef du gouvernement, qui a souligné « notre solide croissance ».

« Certains vous diront que tout va mal, qu’il faut tout démolir », a adressé l’homme d’État aux citoyens et à la jeunesse en particulier. « Je ne suis pas d’accord avec eux, même si cela peut paraître à contre-courant. » L’Europe est actuellement confrontée à une montée des extrêmes avec, pour dernier exemple, le succès de l’extrême-droite aux Pays-Bas.

2024 sera une année importante ! Trois bonnes résolutions :

👉 Continuer à faire croître l'économie

👉 Aider plus de Belges à trouver un emploi

👉 Renforcer la classe moyenne pic.twitter.com/ECMF7smwvo — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) December 29, 2023



« Faire avancer (la Belgique) prend du temps. Ce n’est pas toujours simple », a concédé Alexander De Croo. « Mais c’est la seule voie. L’équation est simple: (il faut) choisir entre la coopération et l’immobilisme. Un pays divisé ne sera jamais un pays fort. Et pour être capable de rendre ce pays meilleur, il faut l’aimer. Tout le monde comprend que c’est LA condition », a appuyé le libéral.

Notre économie est performante

Alexander De Croo a par ailleurs relevé que « malgré ce qu’on en dit parfois, notre pays est performant ». « Notre économie est performante. Les chiffres de la Banque Nationale le confirment. Notre croissance est solide alors que, dans les pays voisins, elle est quasi absente », a illustré le Premier ministre.

Parmi ses résolutions pour la nouvelle année, le chef du gouvernement a cité sa volonté de « continuer à faire grandir notre économie, aider plus de Belges à trouver un emploi et rendre notre classe moyenne encore plus forte ». Selon lui, nous pouvons encore faire mieux si nous travaillons ensemble. « Main dans la main », a-t-il ajouté à l’attention de tous les gouvernements du pays.