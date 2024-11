“À quel jeu jouons-nous depuis cinq mois ?” : le cd&v et Les Engagés taclent Vooruit après sa volte-face

L’échec des négociations en vue de mettre sur pied une coalition dite Arizona, rassemblant la N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le cd&v est une “regrettable occasion manquée”, estime le président des Engagés, Maxime Prévot. Sammy Mahdi, le président du cd&v a des mots plus durs, à l’égard de Vooruit.

“Aujourd’hui, l’urgence économique et sociale est criante”, a souligné M. Prévot. “Il est urgent qu’un budget soit voté et que des réformes soient adoptées!”

L’Arizona “offrait un attelage politique plus restreint que la Vivaldi, regroupant les gagnants du scrutin législatif de juin dernier, offrant à la fois une majorité dans chacun des groupes linguistiques et des majorités miroirs par rapport aux gouvernements régionaux”, a-t-il affirmé. “C’était une force de cohérence et de collaboration supplémentaire et probablement indispensable pour faire réussir les différentes réformes structurelles dont notre pays a le cruel besoin notamment sur le marché du travail”.

Dans la famille centriste, tant le CD&V que les Engagés avaient également exprimé leur insatisfaction devant certains aspects de la note socio-économique et des résultats des groupes de travail thématiques (sécurité, défense, énergie, santé, etc.).

“Accepter de s’abimer”

“Mais chacun sait que l’on ne trouve pas 20 milliards pour réduire notre déficit structurel sous le sabot d’un cheval. Qu’il nous faut donc dialoguer et négocier. Chaque acteur, chaque parti, chaque département de l’Etat doit être mis à contribution. Et cette équation restera vraie quels que soient les partis autour de la table. D’autres alliances ne vont pas faire disparaître miraculeusement les contraintes budgétaires”, a fait remarquer M. Prévot.

“Quels que soient les partis, ils devront accepter de s’abîmer quelque peu en pensant aux prochaines générations plutôt qu’aux prochaines élections. Accepter les lourdes responsabilités qui accompagnent l’exercice de mandats politiques de haut niveau plutôt que chercher à préserver son capital sympathie ou d’image”, a-t-il averti.

“Totalement incompréhensible

Le CD&V a regretté à son tour “une occasion manquée historique” après l’échec des discussions de la coalition Arizona.

“Ce n’est rien d’autre qu’une occasion manquée, que nous regretterons sans doute pendant longtemps”, a déclaré le président, Sammy Mahdi, dans un communiqué.

D’autres négociations gouvernementales ont déjà échoué dans le passé, reconnaît-il. Mais les chrétiens-démocrates soulignent que celles-ci n’avaient pas vraiment commencé. “Ne même pas se donner la peine est totalement incompréhensible. Même plus, c’est une négligence coupable de la plus haute importance”, a affirmé M. Mahdi.

Le CD&V rappelle les enjeux des négociations, leurs difficultés mais aussi ce qu’elles auraient permis d’engranger comme une réforme fiscale au bénéfice des travailleurs de 7,5 à 10 milliards d’euros, une norme de croissance des soins de santé de 2,5% voire 3%, le maintien de l’index, la limitation dans le temps des allocations de chômage, etc.

“À quel jeu jouons-nous depuis cinq mois ?”

“Aujourd’hui, je me demande ce que nous avons réellement fait au niveau fédéral au cours des cinq derniers mois. À quel jeu jouons-nous depuis cinq mois ? Si l’un des partenaires dit qu’il ne veut pas faire de réformes du tout, alors on sape la raison d’être de ce gouvernement et les derniers mois se révèlent n’être rien d’autre qu’une pure perte de temps”, a déploré M. Mahdi.

Le formateur Bart De Wever a remis lundi sa démission au Roi qui tient sa décision en délibéré et lui a donné huit jours pour mener des consultations supplémentaires. Après l’échec d’une formule associant Vooruit, les regards se tournent aujourd’hui vers l’Open Vld. La majorité tiendrait dans ce scénario à un seul siège.

“Nous continuerons à adopter une attitude constructive dans les semaines à venir pour permettre la formation d’un gouvernement avec une majorité stable et nous appelons tous les partis à adopter la même attitude”, a assuré le CD&V.