Faillites : niveau record en Europe

Les faillites sont à un niveau record en Europe, selon un rapport publié ce jeudi par Eurostat. Elles augmentent dans tous les secteurs, mais l’horeca et le transport sont les plus touchés par l’augmentation.

Cela fait six trimestres de suite que le nombre de faillites est en hausse, note l’agence des statistiques de l’UE, Eurostat. Lors du deuxième trimestre de cette année, elles ont encore augmenté de 8,4%, par rapport au trois premiers mois de l’année.

Il s’agit ainsi du niveau le plus haut depuis le début de la collecte des données, en 2015. L’agence ne s’exprime pas en chiffres absolus, mais en termes relatifs. C’est ainsi la première fois que le niveau (« corrigé des variations saisonnières ») dépasse le niveau de base des comparaisons, à savoir le premier trimestre de 2015 (voir graphique en fin d’article).

Ce sont évidemment les conditions monétaires plus strictes qui pèsent sur les entreprises. La Banque centrale européenne a augmenté ses taux d’intérêt à une fourchette de 3,75 à 4,50%. Emprunter de l’argent, ou rembourser ses dettes, coûte donc plus cher. Avec l’inflation, les salaires ont également augmenté, tout comme de nombreux autres coûts pour les entreprises. L’énergie par exemple, même si elle est moins chère qu’il y a un an, et toujours plus chère qu’avant la guerre en Ukraine. En plus, la demande est en berne en Europe, en général, et la croissance fait du surplace.

Secteurs les plus touchés

« Si l’on considère plus spécifiquement les faillites par activité, tous les secteurs de l’économie ont enregistré une augmentation du nombre de faillites au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent », note l’agence. C’est ainsi l’horeca (+24%), le transport (+15,2%) et l’éducation, la santé et l’action sociale (+10%) où les faillites augmentent le plus, par rapport au trimestre précédent.

Comparé à avant la pandémie (quatrième trimestre de 2019), les faillites dans l’horeca ont augmenté de 82,5% pour l’horeca et de 56,7% pour le transport et l’entreposage, ajoute l’agence. Pendant la pandémie, le nombre de faillites avait chuté de manière artificielle, comme de nombreux pays ont mis en place des moratoires. Pour l’industrie et la construction, les faillites sont aujourd’hui plus basses qu’avant la pandémie.

Créations d’entreprises : en baisse

Au cours du trimestre passé, les enregistrements de nouvelles entreprises ont baissé de 0,6%, par rapport au trimestre précédent (où elles avaient encore augmenté de 2%). « En général, depuis 2023, le nombre d’enregistrements d’entreprises est plus élevé que durant la période 2015-2022 », ajoute l’agence.