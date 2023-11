Explosion des marges bénéficiaires: les entreprises belges en tête du classement européen

Au cours de la période 2014-2021, les marges bénéficiaires des entreprises belges ont augmenté de manière significative, bien plus que dans les trois pays voisins que sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Ainsi, la marge bénéficiaire globale en Belgique est passée, en moyenne, de 43,2% à 46,4%, soit une augmentation de plus de 3 points de pourcentage. Cette tendance à la hausse contraste avec ce qui a été observé chez nos voisins. En Allemagne, la marge brute moyenne a en effet diminué de 1,9 point de pourcentage, tandis qu’elle a légèrement augmenté en France et aux Pays-Bas, respectivement de 0,9 et 1,3 point de pourcentage sur la même période.

Malgré un contexte marqué par une accélération de l’inflation en zone euro, cette tendance positive est observée dans les principales industries belges, que ce soit dans celle manufacturière (tirée notamment par la pharmacie, la chimie et les produits métalliques), la construction et les services marchands (immobilier, financier, assurance…).

Productivité horaire s’est fortement améliorée

Si la Belgique tire son épingle du jeu par rapport à ses pays voisins, c’est, entre autres, parce que l’écart entre les coûts salariaux (hors indexation) et la productivité horaire s’est fortement amélioré ces dernières années par rapport aux autres pays. Cette augmentation des marges bénéficiaires ne signifie pas pour autant que les bénéfices engendrés par les propriétaires d’entreprises ont augmenté dans les mêmes proportions, nuance la Banque nationale.