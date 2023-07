En Belgique, la confiance des chefs d’entreprise à nouveau en baisse en juillet

Le baromètre de conjoncture s’est replié pour le quatrième mois d’affilée, fait savoir la Banque nationale de Belgique (BNB) mardi.

La courbe synthétique globale est redescendue à -14,8, contre -12,1 un mois auparavant. Seul le secteur de la construction échappe à la dégradation du climat des affaires, avec une légère progression par rapport à juin (+0,2).

Dans les services aux entreprises, les chefs d’entreprise, qui s’étaient montrés extrêmement pessimistes le mois dernier quant aux prévisions concernant leur propre activité, n’ont pas revu leur jugement ce mois-ci et restent donc très prudents, émettant par ailleurs un avis plus défavorable sur leur activité actuelle (-6,3).

Le recul de l’indicateur dans le commerce (-3,6) découle d’une nette révision à la baisse des prévisions de demande et, dans une moindre mesure, des prévisions d’emploi, indique la BNB.

L’industrie manufacturière est aussi en baisse (-2,5).