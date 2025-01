En 2024, les partis ont dépensé comme jamais sur les réseaux sociaux : Les Engagés en tête, côté francophone

En 2024, les partis politiques belges ont payé 11.012.070 euros (hors TVA) à Meta et 1.455.850 euros (hors TVA) à Google pour de la publicité en ligne. En incluant la TVA, on arrive à un total de 15.086.183 euros, ressort-il du rapport annuel d’AdLens, une association qui milite pour plus de transparence à propos des publicités politiques.

Ces 15 millions d’euros constituent un montant record depuis la création du rapport d’AdLens en 2020.

La N-VA a moins dépensé

Le rapport se concentre sur les partis flamands, les dépenses étant bien moindres, côté francophone. Het Laatste Nieuws rapporte cependant que Les Engagés ont le plus dépensé au sud du pays (757.055 euros), devant le PS (676.997 euros).

Il est intéressant de noter que le parti vainqueur des élections, la N-VA, a moins dépensé en 2024 que l’année précédente: 960.000 euros, contre 1,69 million en 2023. Le parti nationaliste flamand quitte ainsi le top 3 des formations politiques les plus dépensières.

Le VB en tête

Le Vlaams Belang a par contre fortement augmenté ses dépenses, de 1,70 million en 2023 à 2,35 millions en 2024, et occupe la première place. Un seul parti européen, le Labour britannique, a dépensé davantage que le parti flamand d’extrême-droite.

Vooruit occupe la deuxième place sur Meta avec 1,19 million d’euros de dépenses contre 420.000 euros en 2023. Le troisième parti le plus dépensier a été le PTB avec 1,07 million d’euros, juste devant le CD&V et son 1,06 million d’euros dépensés. Après la N-VA, Groen (710.000 euros) et l’Open Vld (470.000 euros) ferment la marche.

L’année dernière, Google a triplé ses recettes publicitaires provenant de partis politiques avec 1,46 million d’euros, contre un demi-million en 2023. Là aussi, le Vlaams Belang s’est montré le plus dépensier (391.000 euros) devant Vooruit (284.000 euros) et Groen (189.000 euros).