Didier Reynders: un million à justifier, entre jeu compulsif au Lotto et soupçon de blanchiment d’argent

L’affaire Reynders fait suite à une alerte émanant de la Loterie Nationale. Les montants concernés sont importants, apprend-on peu à peu. La question qui brûle: d’où vient cet argent? Au sein du MR, on reste “incrédule” et inquiet.

Les informations se précisent peu à peu, suite à l’audition par la police de Didier Reynders, ancien commissaire européen et homme fort du MR, et de son épouse magistrate, en début de semaine. Elle faisait suite à un signalement de la Loterie Nationale et concernerait des montants importants, laissant craindre un blanchiment d’argent via le Lotto et autre jeux.

Selon la RTBF, le montant concerné atteindrait un million d’euros, dont la provenance est inconnue. Lors d’une perquisiton dans ses domiciles, quelque 7000 euros cash auraient été trouvés, mais ce n’est pas cette somme qui inquiète, bien celle jouée en ligne. Au sein du MR, certaines sources nous confiaient leur inquiétude car les montants initialement évoqués étaient inférieurs à ce qui avait été dévoilé initialement. “On parle de plusieurs milliers d’euros par semaine”, nous disait-on.

Le mécanisme ne concernerait par que des e-tickets de Lotto, dont le plafond est fixé à 500 euros par semaine, mais aussi d’autres jeux. “Il y a un coefficient de gain garanti par la loi, précise une autre source. Donc tu es sûr de gagner et de blanchir.”

‘Incrédulité” au MR

Selon certains médias, Didier Reynders aurait “avancé l’explication du jeu compulsif” pour expliquer ces montants importants. L’ex-commissaire européen reste toutefois silencieux au sujet de cette pratique qui aurait duré une dizaine d’années.

“C’est surtout l’incrédulité qui domine”, nous dit-on au MR. Interrogé par la VRT jeudi soir, Jean-Luc Crucke, ancien du MR devenu Engagés, disait lui aussi ne pas croire à ces informations. “L’affaire est entre les mains de la justice, mais cela me surprendrait”, disait-il.

La question principale qui se pose, “c’est d’où vient cet argent?”, confirme un de nos interlocuteurs.

Quelques jours après les révélations, la classe politique reste dans le doute, entre conviction qu’un homme aussi intelligent que Didier Reynders n’aurait pas pu se livrer à de telles pratiques et sidération de ce que ce dossier pourrait révéler.