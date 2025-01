Les négociateurs fédéraux étaient à nouveau réunis tous ensemble vendredi matin, aux alentours de 08h00, sur la note socio-économique du formateur Bart De Wever, a-t-on appris de sources concordantes.

Les thèmes socio-économiques sont sur la table de l’Arizona: les réformes du marché du travail, des pensions et de la fiscalité. Les discussions se sont déroulées d’abord en bilatérales avec le formateur. La N-VA, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V sont maintenant à nouveau rassemblés en “plénière” pour discuter de ces points, pierre d’achoppement des négociations depuis plusieurs mois.

Jeudi soir, les questions institutionnelles ont été abordées, mais aucun nouvel accord partiel n’a été conclu, comme cela s’était produit plus tôt dans la journée sur la migration.

Rapport au roi “pas dans la matinée”

L’objectif des principaux négociateurs de la coalition Arizona – N-VA, MR, Engagés, Vooruit et CD&V – est d’aboutir à un accord de gouvernement d’ici à l’audience de Bart De Wever prévue au Palais ce vendredi. L’heure à laquelle le formateur est attendu chez le Roi n’a pas encore été précisée. Mais ce ne sera pas dans la matinée, a-t-on appris. En cas de succès des négociations, il pourra annoncer un accord. Bart De Wever a lui-même rappelé récemment que ce vendredi 31 janvier était l’échéance fixée pour conclure les négociations. En cas d’échec, il pourrait remettre sa démission.