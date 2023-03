Dépassement de l’indice-pivot un mois plus tard que prévu en Belgique. Ca change quoi? 

Le Bureau du Plan s’attend à un dépassement de l’indice-pivot en septembre cette année et en mars l’an prochain. C’est, pour chaque année, un mois plus tard qu’estimé il y a un mois.

L’indice-pivot est un indicateur économique important en Belgique. Il est utilisé pour l’indexation des salaires, des loyers, des pensions et d’autres paiements réguliers.

L’inflation moyenne s’élèverait cette année à 4,2% contre 4,5% lors de la précédente estimation. Pour 2024, l’institution table sur une inflation à 3%, en légère hausse par rapport à ses précédentes prévisions (2,9%). Chaque fois que l’indice-pivot est dépassé, les allocations sociales sont augmentées de 2% le mois suivant, avant qu’il en soit de même pour les salaires des fonctionnaires un mois plus tard.

En Belgique, l’indexation est un mécanisme qui permet de maintenir le pouvoir d’achat des revenus en les ajustant automatiquement à l’inflation. L’indice-pivot est le niveau de l’indice des prix à la consommation belge (IPC) qui déclenche cette indexation automatique. Lorsque l’IPC atteint ou dépasse l’indice-pivot, les salaires, les loyers, les pensions et autres paiements réguliers sont donc ajustés en fonction de l’augmentation de l’IPC.

Stabilité et prévisibilité

L’indice-pivot est important car il permet de protéger le pouvoir d’achat des Belges contre l’inflation. Il assure également une certaine stabilité et prévisibilité pour les employeurs, les propriétaires et les prestataires de services, car ils savent que les paiements réguliers seront indexés automatiquement lorsque l’inflation dépasse un certain seuil.