Début d’une nouvelle vague de migration de masse : quelles conséquences pour l’économie mondiale ?

La population immigrée dans les pays riches augmente plus rapidement que jamais. Avec quel impact pour l’économie mondiale ?

L’année dernière, 1,2 million de personnes se sont installées en Grande-Bretagne. Il s’agit très certainement du chiffre le plus élevé de l’histoire du pays. La migration nette (immigrants moins émigrants) vers l’Australie est actuellement deux fois supérieure à ce qu’elle était avant la pandémie de Covid 19. L’immigration en Espagne a récemment atteint un niveau record. Près de 1,4 million de personnes devraient s’installer aux États-Unis cette année, soit un tiers de plus qu’avant la pandémie. En 2022, le solde migratoire vers le Canada a plus que doublé par rapport au record précédent. En Allemagne, elle était même plus élevée que lors de la crise migratoire de 2015. Les pays riches connaissent une vague migratoire sans précédent. La population née à l’étranger augmente plus rapidement que jamais.

Les pays qui étaient hostiles à l’immigration, comme le Japon et la Corée du Sud, sont aujourd’hui plus favorables aux étrangers, car ils cherchent à contrer les effets du vieillissement.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’économie mondiale ?

Il n’y a pas si longtemps, de nombreux pays riches semblaient résolument opposés aux migrations de masse. En 2016, les Britanniques ont voté pour le Brexit et les Américains pour Donald Trump. Dans la vague mondiale de populisme qui a suivi, les hommes politiques, de l’Australie à la Hongrie, ont promis de sévir contre les migrations. Puis, le covid a imposé la fermeture des frontières. La migration s’est arrêtée, voire a diminué, car les gens ont décidé de rentrer chez eux. Entre 2019 et 2021, les populations du Koweït et de Singapour, pays qui accueillent habituellement de nombreux migrants, ont diminué de 4 %. En 2021, le nombre d’émigrants d’Australie dépassera le nombre d’immigrants dans le pays pour la première fois depuis les années 1940.

Dans certains endroits, la vague de migration a ramené un sentiment de normalité. À Singapour, le nombre de travailleurs étrangers a récemment retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Dans d’autres endroits, on a l’impression d’un changement radical. Prenons l’exemple de Terre-Neuve-et-Labrador, la deuxième plus petite province du Canada en termes de population. Il y a longtemps y vivaient des résidents d’origine irlandaise et de religion catholique. La migration nette vers la province est plus de 20 fois supérieure à ce qu’elle était avant la pandémie. St John’s, la capitale autrefois assez homogène, ressemble de plus en plus à Toronto. Heart’s Delight, un petit village rural, compte désormais une boulangerie ukrainienne.

Les nouveaux arrivants installés dans la province de Terre-Neuve représentent un microcosme de ceux qui vivent ailleurs dans le monde. Plusieurs centaines d’Ukrainiens sont arrivés sur l’île, soit une petite partie des millions qui ont quitté le pays depuis l’invasion russe. Les Indiens et les Nigérians semblent également y venir en masse. Nombre d’entre eux ont déjà des liens familiaux dans des pays plus riches.

Certains économistes espèrent également que la vague migratoire aura des retombées plus immédiates. « Une forte immigration est utile à la banque centrale américaine, qui tente de refroidir le marché du travail et de ralentir l’inflation », explique Torsten Slok, du gestionnaire d’actifs Apollo Global Management. Cet argument est peut-être un peu trop optimiste. Si davantage de personnes entrent sur le marché du travail, l’offre de main-d’œuvre augmente, ce qui se traduit par une croissance plus faible des salaires. Mais l’effet est assez faible. Rien ne prouve que les pays qui accueillent le plus de migrants aient les marchés du travail les plus fluides. Au Canada, par exemple, les salaires continuent d’augmenter d’environ 5 % par an.

Bientôt, le virage anti-immigration pris par les pays riches à la fin des années 2010 apparaîtra comme une aberration.

Les migrants augmentent également la demande de biens et de services, ce qui peut entraîner une hausse de l’inflation. En Grande-Bretagne, les nouveaux arrivants semblent faire grimper les loyers à Londres. Un effet similaire est perceptible en Australie. Selon les estimations de la banque Goldman Sachs, la migration nette annuelle actuelle de 500 000 personnes en Australie entraîne une augmentation des loyers d’environ 5 %. L’augmentation des loyers entraîne une hausse de l’indice général des prix à la consommation. La demande des migrants peut également expliquer pourquoi les prix de l’immobilier dans de nombreux pays riches n’ont pas beaucoup baissé malgré des taux hypothécaires plus élevés.

Au cours de l’année à venir, les migrations pourraient diminuer légèrement. Le rattrapage post-pandémique prendra fin et les marchés du travail des pays riches se relâchent lentement. Néanmoins, il y a des raisons de croire que le niveau élevé de nouveaux arrivants se maintiendra pendant un certain temps encore grâce notamment aux politiques gouvernementales plus favorables. Plus important encore, les migrations d’aujourd’hui entraînent les migrations de demain, car les nouveaux arrivants amènent avec eux enfants et partenaires. Bientôt, le virage anti-immigration pris par les pays riches à la fin des années 2010 apparaîtra comme une aberration.

